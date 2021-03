Kringlooplandbouw verbindt Texel: "Erwten voor mens en dier"

Het is een initiatief van een aantal telers en boeren op waddeneiland Texel. Het doel: de voedselketen zo duurzaam mogelijk maken. Akkerbouwers Kees en Klaas Lap telen erwten voor mens en dier. "Het mooie van erwtenteelt is dat je het voor menselijke consumptie kunt gebruiken en voor voer voor de schapen", aldus Kees. "Dus je hebt een dubbel doel en dat maakt het gewas sterker." Klaas vult aan: "En je weet waar het vandaan komt en wat ermee gebeurd is. Dus je houdt dan mooi het overzicht erop en hebt weinig transport."

Daar is de erwt dus een uitstekend middel voor. De akkerbouwbroers zijn goed te spreken over het project en over de teelt. "Ze zijn goed voor je land, het neemt geen stikstof, dus voor je bodem is het perfect en voor de biodiversiteit", weet Klaas Lap. "Er zitten een hoop plussen bij en dit project is wel voor herhaling vatbaar. We gaan komend jaar verdubbelen in omvang."