Experimentele groenteteler richt zich door coronacrisis op consument

In eerste instantie klinkt een diepe zucht en staat de blik van teler Han Lammers op onweer wanneer het over de coronacrisis gaat. Een groot deel van zijn omzet is weg nu de horeca al maanden dicht is.

Toch maakt die emotie ook snel plaats voor enthousiasme, want het is hem gelukt om een nieuwe markt aan te boren. En als ondernemer haalt hij daar zichtbaar energie uit. "De soep die we zelf maken met de kleine microgroentetjes die we hebben, van mooie paarse worteltjes tot mijnraapjes", licht hij één van zijn producten uit. "Je ziet gewoon terug dat je dat in de soep doet en mensen vinden het bijzonder. En zo vinden ze het ook een bijzondere pesto of een bijzondere bloemenboter. Het zijn ook eigenlijk alleen maar topkwaliteit spullen en zodoende zie je mensen weer terugkomen."

Tekst gaat door onder foto