Christian heeft de 'kleinste jeneverstokerij ter wereld' op bijzondere plek

WEESP - In een zijvleugel van de Laurentiuskerk in Weesp heeft Christian Pfeiffer zijn eigen jeneverstokerij. Naar eigen zeggen zelfs de kleinste stokerij ter wereld. Hier brouwt hij jenever volgens een bijna 400 jaar oud recept.

Zijn liefde voor jenever ontstaat als hij het recept van een jeneverstoker uit Weesp van 1630 onder ogen krijgt. In die tijd waren er in Weesp zo'n 60 jeneverstokerijen. Daarmee was het de grootste jeneverstad van Nederland.

"Mijn doel is om te laten zien hoe jenever in de 17de eeuw werd gestookt", vertelt hij tijdens het stoken. "De jeneverstokerijen waren toen net zo groot als dit. We laten hier zien hoe het proces werkt."

Het recept staat in een aantekeningenboekje en het was eigenlijk niet de bedoeling dat het bewaard zou blijven. Alleen belangrijke boeken worden in het gemeentearchief bewaard, maar dit is er per ongeluk tussen gekomen. "Ik las dat recept en ik dacht: 'wow dat kunnen we nu gewoon maken'", vertelt Pfeiffer.

Het is ondertussen het oudst werkende jeneverrecept van Nederland. "Ik ben verschrikkelijk blij dat het bewaard is gebleven, want het geeft ons een inkijkje in het 17de-eeuwse Weesp. Het geeft een inkijkje in hoe mensen toen jenever stookten. Het is echt een geluk bij een ongeluk."

Vies stadje

Weesp was in de 17de eeuw eigenlijk een vies stadje. Er gaan verhalen rond dat er op elke inwoner tien varkens waren: Weesp had toen 4.000 inwoners, dus dat betekent dat er een slordige 40.000 varkens op straat liepen. "Er zijn verslagen dat mensen met een wasknijper op hun neus door de stad reden met hun koets."

De viezigheid werd veroorzaakt door alle stokerijen. Het 'restafval' werd op straat en in de gracht gedumpt en dat aten de varkens die in de straten leefden. Daar dankt de Slijkstraat in Weesp zijn naam ook aan. Het lag vol met 'slijk'.

Dat Weesp een echte jeneverstad was, komt doordat het heel gunstig ligt als je jenever wil stoken. Het heeft aanvoer van vers water uit de Vecht. Stokerijen werden in Amsterdam uit de stad gegooid, omdat ze zo vervuilend zijn. Daarnaast had Weesp ook jeneverbessen in de buurt en kwam het graan uit Amsterdam.

Illegaal

Nadat Christian het recept helemaal had uitgeplozen, begon het experimenteren aan de keukentafel. De basis van goede jenever is bier, maar dan zonder hop. Het moeilijkste was destilleren. Want destilleren is in Nederland illegaal om thuis te doen en dus moest Christian de illegale handel in.