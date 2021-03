Pootaardappeltelers kunnen niet zonder technologie: "Nummer één in de wereld"

De landbouw en digitale technologie lijken misschien twee totaal verschillende werelden. Niet is minder waar, want aardappeltelers in Anna Paulowna kunnen niet meer zonder.

Door in zee te gaan met een aantal partijen, waaronder de Universiteit in Wageningen, probeert teler Henk Geerligs het geheim van de perfecte aardappel te ontrafelen. Hij ontwikkelt pootaardappelen en deze gaan de hele wereld over. "De meeste aardappelen die de consument kent worden opgegeten als chips of patat", legt hij het begrip pootaardappel uit. "Bij die pootaardappel draait alles om kwaliteit. Onze klanten stoppen 'm in de grond en ze willen dat daar een gezonde aardappel weer uitgroeit."

"Alles bij elkaar opgeteld maakt dat we de nummer één in pootgoed zijn in de wereld"

De technologie is in handen van Koen van Boheemen, akkerbouwer en onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. "De informatie die we halen uit de foto's kan inzicht bieden aan de boer in alle stappen die hij gedurende het seizoen gezet heeft", legt hij uit.

"We hopen dat er nu, in de winter, als de boer gaat nadenken over wat hij het volgende jaar gaat doen hij die informatie dan heeft. En dat hij daarmee kan bepalen of hij bijvoorbeeld zijn bemesting anders gaat doen, zodat hij het jaar erop een nog beter product kan oogsten."

Nummer één

Toch is het vertrouwen bij de boer al goed, ondanks dat hij de perfecte pootaardappel nog niet als blauwdruk heeft. "Onze klanten willen een aardappel hebben van heel hoge kwaliteit", vertelt Henk Geerligs. "Dat kunnen we heel goed in Nederland, want daar zijn ons klimaat en onze grond voor geschikt. We hebben de kennis en infrastructuur ook ervoor. Alles bij elkaar opgeteld maakt dat we de nummer één in pootgoed zijn in de wereld."