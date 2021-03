Boerenkoppel Olivier en Emma: mozzarella van waterbuffels uit de Bovenkerkerpolder

Buffels worden gemiddeld ook ouder dan koeien. Omdat de buffels graag ruw voer eten, kan het maaien van de grond later in het jaar. Hierdoor blijft het gebied voor de weidevogels aantrekkelijk.

Emma en Olivier zijn toekomstbestendige boeren. Door waterbuffels te houden in plaats van koeien is hun boerderij een stuk meer klimaatneutraal. "Buffels stoten minder uit en gebruiken heel weinig tot geen krachtvoer. Ze produceren alleen wel veel minder. Veel geconcentreerder, maar minder melk."

De keuze om met waterbuffels te werken is niet uit de lucht komen vallen. Het eigenwijze karakter van de dieren sprak Emma gelijk aan. "We hebben nu 16 waterbuffels, variërend in de leeftijd van pas geboren tot net melkgevend. Het is wel een apart dier. Toen dat goed bleek te gaan, hebben we er meer aangekocht."

Tijdens de warme maanden kunnen de buffels buiten grazen. Het gebied achter de boerderij is volgens Olivier heel erg geschikt voor de buffels. "We hebben ook veel zoetwateropslag. Daar kunnen de buffels straks lekker in poedelen als het warm is. Dat vinden ze heerlijk."

Kaas

Naast mozzarella wordt ook burrata gemaakt van de buffelmelk. Yoghurt, ijs, melk en ook hardere kazen worden straks lokaal verkocht als de melkproductie helemaal op gang is gekomen.

Natuurlijk is het nog even afwachten hoe die producten gaan smaken. Emma denkt dat de vrijheid van de buffels er voor zal zorgen dat er een lokaal alternatief komt voor de Italiaanse mozzarella. "Onze mozzarella wordt eigenlijk veel lekkerder. Onze buffels komen lekker buiten, spelen in het water en in de modder. Dat is met die heerlijke Italiaanse mozzarella niet zo."