Tasar bakt Syrische pannenkoeken met Hollands tintje: "Beste van twee werelden"

"Het beste van twee werelden", zo omschrijft Tasar haar pannenkoeken. "De pannenkoek is natuurlijk typisch Nederlands, maar de hartige topping is echt Syrisch." Ze kwam op het idee omdat haar twee zonen diabetes hebben en ze een gezond alternatief wilde. "Mijn kinderen houden van de pannenkoek met lekker veel stroop en poedersuiker, maar echt gezond is het niet."

Kansen

Tasar kwam ruim vier jaar geleden als vluchteling naar Nederland. Ze werkte als docent Engels op het Horizon College in Hoorn en schreef ook een boek. Door de coronacrisis heeft ze nu geen baan en daarom wil ze nu haar kookkunsten met de wereld delen. "Het is moeilijk, maar deze crisis biedt ook kansen. Ik wil niet afhankelijk zijn van een uitkering, dus ik hoop dat dit een succes wordt."

Wie de pannenkoeken bestelt, krijgt een doos opgestuurd met daarin het meel, de toppings en natuurlijk een beschrijving hoe het moet worden klaargemaakt. Om wegwijs te worden in het ondernemerschap, schreef Tasar zich in bij Forward Incubator. Dit is een platform waarbij vluchtelingen de kans krijgen een onderneming te starten. Daar werd al enthousiast gereageerd. "Ik hoop dat mensen uiteindelijk willen investeren zodat ik mijn droom waar kan maken."

Verrassend

Bij molen De Gouden Engel in Koedijk zijn de reacties in ieder geval lovend. Het meel dat ze gebruikt voor de pannenkoeken koopt ze bij molenaar Vincent Kraan. Ze heeft meteen maar een aantal pannenkoeken meegenomen om de werknemers te laten proeven. "De smaak is heel verrassend, ik ben er erg enthousiast over", vertelt Kraan. "Fantastisch dat ons meel wordt gebruikt voor een product waar een internationaal tintje aan zit."