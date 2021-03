IJmond NL V Lang leve(n) de Kennemer Landhoen: "Je ziet ze genieten, dus die gaan straks smaken"

BEVERWIJK - De Kennemer Landhoen: nu nog onbekend, maar als het aan Jan en Erik Boudesteijn ligt, gaat dat snel veranderen. De vader en zoon fokken sinds kort kippen onder die naam en onderscheiden zich daarbij op het gebied van duurzaamheid.

"Waar plofkippen zes weken leven, geven wij ze minimaal twaalf weken. En zijn ze dag nog niet op gewicht, dan laten we ze lekker verder leven", zegt Erik Boudesteijn. Maar er is meer: "Bij ons hebben ze een mooi leven. Ze krijgen alle ruimte en goed te eten." Toeval

Het idee om kippen te gaan fokken, is bij toeval ontstaan. Erik Boudesteijn: "Heel vroeger hadden wij thuis kuikentjes die uitgroeiden tot prachtige kippen. Wat bleek? Op de plek waar de eitjes vandaan kwamen, bij iemand in Heemskerk, was ooit de haan van de buurman komen langsscharrelen. Dat was een Australorb, een mooi Australisch ras, zwart met veel kleuren in z'n veren."

Quote "Met de vrachtwagens ben ik best vervuilend bezig geweest, het leek me mooi het eens heel anders aan te pakken" Jan Boudesteijn, kweker van de Kennemer landhoen

Zo'n zwarte kip fokken, dat wilden Jan en Erik Boudesteijn ook wel. Maar dan wel op duurzame wijze. Jan Boudesteijn: "Met mijn broer heb ik altijd een transportbedrijf gehad. Toen we dat een paar jaar geleden verkochten, dacht ik: 'wat ik ga ik de rest van mijn leven doen?' Met de vrachtauto's ben ik best vervuilend bezig geweest. Dat moest nu anders. Het leek me leuk om duurzame kippetjes te gaan kweken." In de kantoorruimten van het transportbedrijf dat nog steeds zijn naam draagt, staat nu een broedmachine en op meerdere plaatsen lopen kuikens onder warmtelampen. Als ze een paar weken oud zijn, gaan ze naar de zorgboerderij De Groeierij. "Daar kunnen ze lekker vrij rond lopen en krijgen ze goed te eten Je ziet ze genieten." Lot

Het lot van de Kennemer Landhoen is, na een voor kippen relatief lang leven, in de pan of aan het spit te belanden. Omdat de Boudesteijns pas net zijn begonnen met fokken en de kippen nog een paar maanden mogen genieten, is er nog niet één geslacht en weten ze dus nog niet hoe de kip smaakt. Jan Boudesteijn: "Omdat ze straks een mooi leven hebben gehad met genoeg ruimte, denk ik dat het een heerlijke kip zal zijn. De beste van Kennemerland."