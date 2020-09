Jouw Noord-Holland: Groen, wat kan jij doen?

Milieu, duurzaamheid en circulariteit: het zijn thema's van nu waar de provincie zich mee bezighoudt. Maar wat kan jij doen om je leven te 'vergroenen'? Dat zoeken we uit in de nieuwe serie Jouw Noord-Holland.

Zo organiseren de inwoners van in Broek in Waterland een jaarlijkse plukdag, om te zorgen dat het fruit aan hun bomen niet verrot. Een 87-jarige IJmuidenaar heeft het nog beter voor elkaar: hij eet zelfs het hele jaar van zijn volkstuintje!

Maar ook het eruit laten wippen van je tegels in je tuin is goed voor het milieu, vertelt stichting Steenbeek in deze serie. En meer en meer scholen krijgen speciaal onderwijs over de natuur.

Dat en veel meer in deze serie van Jouw Noord-Holland.