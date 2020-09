Tjallien houdt vijfde plukdag in Broek in Waterland

BROEK IN WATERLAND - Grote tuinen met veel appels en perenbomen: dat was wat Tjallien Walmart van der Molen opviel toen ze in Broek in Waterland kwam wonen. Het ging haar aan het hart dat veel van het fruit zou verrotten en organiseerde een plukdag, die inmiddels al voor de vijfde keer wordt georganiseerd.

Op het Kerkplein van Broek in Waterland staat een tafel met een rood-wit geblokt kleed. Op de tafel staan grote pakken appelsap en appeltaarten. Alles is gemaakt van fruit uit de tuinen in het dorp.

Tjallien zorgt dat bewoners die zich hebben aangemeld voor de plukdag een tuin toegewezen krijgen. Kinderen lopen met emmers vol appels af en aan. "We zaaien wel, maar vergeten te oogsten", zegt ze tegen NH Nieuws. Ze organiseerde vijf jaar geleden de eerste plukdag om mensen in het dorp te leren kennen. Ook nu in coronatijd brengt de plukdag mensen bij elkaar. Een auto vol kratten met appels en peren stopt op het plein. "We hadden een goede oogst dit jaar, alleen de pruimen vielen wat tegen", lacht de eigenaar. Even verderop staan twee families in een tuin fruit van acht fruitbomen te plukken.

De eigenaar van de tuin doet ook al een aantal jaar mee en ziet het sap dat er van de appels wordt gemaakt altijd weer graag terug. Aan het eind van de dag worden vier grote zakken naar de perser gebracht: iedereen die heeft meegedaan, kan voor een klein bedrag het sap kopen.