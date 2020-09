In de Regionale Energiestrategie gaan regio’s zelf op zoek naar plekken voor zon- en windenergie

NOORD-HOLLAND - In het klimaatakkoord staat dat de komende jaren de CO2-uitstoot sterk verminderd moet worden. Daarbij wordt er vooral gekeken naar een omslag naar duurzame energie van onder meer de zon en de wind. Het is echter de vraag waar deze zonnepanelen en windmolens moeten komen. In de Regionale Energiestrategie (RES) kan iedereen daarover meepraten.

In Nederland onderzoeken 30 regio’s waar en hoeveel wind- en zonne-energie opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. “In de RES staan eigenlijk zoekgebieden waar zon- en windenergie een plek kunnen krijgen. Omdat de regio zelf het beste weet waar wel of geen mogelijkheden zijn, wordt dat ook door de regio ingevuld en niet landelijk van bovenaf”, vertelt Wies Thesingh, programmamanager van de Regionale Energiestrategie in Noord-Holland Noord.

Windmolen in achtertuin? Om de klimaatdoelen te halen, moeten er vaak lastige keuzes gemaakt worden. “De meeste mensen vinden de energietransitie belangrijk, maar men koestert ook de eigen woonomgeving en het landschap. Niemand wil een windmolen in de achtertuin. En niet elke regio heeft ruimte om zonneparken aan te leggen, legt Thesingh uit. “Samen met gemeenten, inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kijken we naar wat er in een regio mogelijk is.”

Quote "Eigenlijk is alle beschikbare ruimte natuurgebied, dat willen we graag houden zo." Anne-Marie Poorthuis

Ook in de Kortenhoef wordt er hard gezocht naar ruimte voor duurzame energie. Energiecoöperatie Wijdemeren loopt hierin voorop. “Zeker hier in Kortenhoef is het heel lastig om een plek te vinden waar je energie kan opwekken. Eigenlijk is alle beschikbare ruimte natuurgebied, dat willen we graag houden zo. Maar we hebben hier wél veel grote daken, en daar ligt voor ons de uitdaging om mee aan de slag te gaan”, vertelt Anne-Marie Poorthuis, voorzitter van energiecoöperatie Wijdemeren.



Het dak van Scouting Klaas Toxopeus in Kortenhoef levert nu stroom aan deelnemers die anders zelf geen mogelijkheden hebben voor zonne-energie.

Één van die daken is het dak van Scouting Klaas Toxopeus in Kortenhoef. Met 120 panelen levert het zonne-energie aan een groot aantal omwonenden. Bestuurslid Wouter Meester heeft zelf de energiecoöperatie benaderd. “We hadden zelf eigenlijk maar behoefte aan 20 panelen. Maar dat bleek te duur voor ons. Dankzij de hulp van de energiecoöperatie liggen er nu 120 panelen en kunnen omwonenden meegenieten”, vertelt hij trots.

Veel kennis "Juist door die samenwerking konden we het groter aanpakken. Ook beschikken we als coöperatie ook over een netwerk van bewoners en ondernemers die helpen en participeren. Zo kunnen we de kosten laag houden”, legt projectleider Wim Schaap, van energiecoöperatie Wijdemeren uit. "Er is heel veel kennis is er bij de mensen, door het met z’n allen te doen kom je heel ver", vult voorzitter Poorthuis aan.

Wies Thesingh is onder de indruk van de samenwerking in Kortenhoef. “Dit initiatief laat heel goed zien wat je als inwoner kan bijdragen aan de energietransitie. En dat is ook precies waar de Regionale Energiestrategie over gaat. Lokaal met elkaar kijken waar de mogelijkheden liggen en niet van bovenaf opleggen wat moet”, aldus Thesingh.