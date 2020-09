IJmuidenaar (87) eet hele jaar van volkstuin: "Hoop jongeren te inspireren"

Piet is vergroeid geraakt met zijn volkstuin. Al meer dan 50 jaar kweekt hij snijbonen, bietjes, worteltjes en aardappelen op zijn landje op vereniging VTV IJmond. "Het gaat er mij om dat we een gezonder klimaat krijgen. Zodat mijn kleinkinderen, en later achterkleinkinderen, ook gezond kunnen leven. Met een volkstuin lever je een grote bijdrage, want alles is hier biologisch. En ik neem het mee op de fiets", lacht de tuinder.

Piet, een voormalig Hoogovenman, besteedt minimaal vier dagen van de week om zijn volkstuin te onderhouden. "Natuurlijk is het tijdrovend, maar ook toen ik nog aan het werk was lukte het me. Het is meer een kwestie van: wil je er echt iets van maken? Anders wordt het een lastig verhaal."

