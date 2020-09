ALKMAAR - Het veranderende klimaat heeft grote impact op onze waterhuishouding. Steeds vaker krijgen we te maken met langdurige droogte of extreme nattigheid. Door het waterbestendig maken van de tuin valt er een wereld te winnen. Henk Jense van Stichting Steenbreek legt uit hoe dat kan.

Minder steen en meer groen: Een waterbestendige tuin is onmisbaar in de strijd tegen de klimaatverandering - NH Nieuws

Jense ergert zich al jaren aan de verstening van de voor- en achtertuinen. "Als mensen een huis kopen, is vaak het eerste wat ze doen de tuin volgooien met tegels. Dat kan tegenwoordig echt niet meer. Groen is niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit en de aantrekkelijkheid van je tuin. Maar groen houdt ook water vast en je wil niet dat water wegloopt. Water moet in het gebied blijven."

Regenpijp Als bestuurlid van Stichting Steenbreek werkt hij samen met de waterschappen, gemeenten en de provincies aan de vergroening van onze leefomgeving. Hij legt graag uit wat mensen zelf kunnen doen om het regenwater langer vast te houden. Één van die dingen is de regenpijp afkoppelen van het riool. "Regenwater kan dan de grond in of worden opgevangen voor later", legt Jense uit. "Dat scheelt emmers met kostbaar leidingwater, die je later nodig hebt om de tuin te bevochtigen."

Quote "Het is niet natuurlijk dat een waterdruppel die vandaag valt morgen op de Noordzee is" Arrien Borst

Arrien Borst is het met Jense eens. Hij heeft zelf de regenpijp van zijn huis afgekoppeld van het riool. Het regenwater dat op zijn dak valt, wordt via de regenpijp naar ondergrondse wateropvangkratten in zijn tuin geleid. Deze geven het water gedoseerd aan de omgeving af en zorgen ervoor dat het grondwaterpijl minder zakt. "Het is niet natuurlijk dat een waterdruppel die vandaag valt morgen op de Noordzee is", vindt Borst.

Groen dak Ook heeft Borst een groen dak aangelegd. Een tapijt van sedum siert het dak van zijn uitbouw. De vetplantjes houden het regenwater langer vast en zorgen voor een aangenaam klimaat, zowel binnen als buiten. Borst heeft er geen omkijken naar, want de plantjes zijn zo goed als onderhoudsarm. Tekst gaat door onder foto

Een van de groene daken van Arrien Borst - NH Nieuws

Waterbestendige oplossingen, zoals die van Borst, zouden volgens Jense vaker moeten worden toegepast. "Bij nieuwbouwprojecten kunnen de projectontwikkelaars vooraf meer doen om regenwater op te vangen en groen een kans te geven", vindt Jense. De provincie Noord-Holland stimuleert en ondersteunt daarom maatregelen die helpen met een betere inrichting voor het klimaat.