Duurzame zeep van biologische kerstboom? Je vindt het op de Amsterdamse Wallen

Marlies van Heusden heeft met haar bedrijf Naturebar een nieuw stekje gevonden, middenin het Amsterdamse Wallengebied. Ooit was ze marketingmanager, maar een reis naar Zuid-Amerika deed haar beseffen dat ze iets goed wil doen voor de wereld. Ze besloot zeep te gaan maken van natuurlijke ingrediënten. Hiermee maakt ze deel uit van de vele groene initiatieven in postcodegebied 1012.

Marlies ontmoette in Zuid-Amerika een vrouw die haar eigen zeep maakte met calendula en sinaasappel. "Die zeep was geweldig, en ik ben de rest van mijn reis op onderzoek uitgegaan, naar de beste ingrediënten voor goede zeep." Marlies wil compleet duurzame zeep maken. Er zitten alleen biologische ingrediënten in, de verpakking lost op als je het weggooit en ze verwerkt er afval in van bedrijven uit de buurt.