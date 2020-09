Martin 'vecht' voor biodiversiteit in zijn stad: "Allemaal voor de beestjes!"

DEN HELDER - Meer groen in de wijk en meer ruimte voor bijen, vlinders en vogels. Dat is het doel van Martin Middel (65). Hij beheert sinds drie jaar de IJsselmeertuin in de wijk Nieuw Den Helder. Wat ooit begon als een schooltuin, is nu een groen domein voor de hele buurt, maar eigenlijk vooral voor de insecten. "Allemaal voor de beestjes."

"Het leeft, het bruist. Den Helder heeft voldoende insecten, maar we moeten het wel de kans geven." Martin Middel loopt zoekend door zijn groene oase. "Daar koolwitjes. Zie je? Hier een prachtig, violet-achtig bloemetje. Ja, ik ben geen tuinder. Dat verbaast iedereen", zegt hij met een lach, "want ik houd helemaal niet van tuinen. Maar iemand moest het doen."

Muntkevers

De IJsselmeertuin was ooit een schooltuin. "Ik merkte dat de groenten bleven liggen. Toen ben ik maar met een insectentuin begonnen. Vlinders en insecten vind ik het mooist. Afgelopen jaar waren hier duizenden distelvlinders. Hier, kijk, een handje muntkevers, die eten van de munt en dat mogen ze van mij. En de vogels eten de kevers weer."

Al doet Martin het meeste en het zware werk, hij hoopt dat de buurt net zo enthousiast wordt. " Ik ben nu 65 en ik kan wel wat hulp gebruiken. Het is niet mijn tuin, maar voor de mensen in de buurt. Ze wonen tussen stenen en dit is groen. Dit is mooi. Een mevrouw heeft hier een rij zonnebloemen geplant. Daar heeft een opa een stukje tuin met zijn kleinkinderen."

Vechten

Een lange toekomst ligt er waarschijnlijk niet voor de IJsselmeertuin, vreest Martin. "Het is grond van de Woningstichting en zij willen hier bouwen. Dat begrijp ik ook wel, maar ik vind het wel heel erg zonde om zo'n stukje natuur weg te doen. De bloemen zijn voor de beestjes, die worden weer gegeten door de vogels. Daarom is het zo belangrijk dat we ook in de stad vechten voor biodiversiteit."