Thijn Westermann strijdt al jaren voor meer biodiversiteit in Muiderberg

MUIDERBERG - Ringslangen, libelles en vleermuizen: dankzij de Stichting Groen Muiderberg groeit de biodiversiteit in het dorp. Voorzitter Thijn Westermann: "We houden de gemeente scherp: als het moet gaan we naar de Raad van State, maar het liefst werken we samen."

"Kijk, dit is een echte kruisdistel," wijst Thijn aan. Ze staat op dijk aan de rand van Muiderberg. "Deze plant doet het goed op droge grond en er komen veel insecten op af." En dat is cruciaal voor de biodiversiteit in een gebied. "De insecten zijn weer het voedsel voor libelles, vleermuizen en vogels. Gaat het goed met de insecten, dan gaat het goed met de rest van de natuur." Daarom is het van groot belang dat bermen en groenstroken zorgvuldig gemaaid worden, aldus Thijn. "Misschien maar één keer per jaar en niet als de bloemen in bloei staan," vertelt ze. En dat gaat nogal eens mis. "Dan heeft de gemeente een nieuwe aannemer in dienst en hop: alles plat."



De natuur van Muiderberg gaat Thijn erg aan het hart. "Het is zo'n prachtig gebied, dat willen we aan iedereen laten zien." Met de Stichting Groen Muiderberg hoopt ze anderen te inspireren. "Ook in je eigen tuin kan je aan de slag om de biodiversiteit te vergroten." En als het aan haar ligt, mag de natuur rond Muiderberg best een beetje minder aangeharkt zijn. "Niet overal strak gebaande paden en prullenbakken, maar dat wij als mensen af en toe een stapje terug doen. Als je hier komt wonen, snap je dat bladeren en vallende eikels erbij horen. Dat is juist een teken dat er bijzondere natuur om je heen is." In de video hieronder vertelt Thijn hoe ze op een zogeheten natuurwerkdag het water hebben teruggebracht in het Echobos:

