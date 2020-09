Fiction Factory wil interieurbouw circulair maken: "Investering die je met elkaar moet doen"

AMSTERDAM - In het vergroenen van onze provincie is een grote rol weggelegd voor de ondernemers en bedrijven. Niet alleen start-ups zorgen voor innovatieve en duurzame economie. Ook gevestigde bedrijven kunnen de transitie maken naar een circulair bedrijf. Een voorbeeld hiervan is het bouwatelier de Fiction Factory in Amsterdam-Noord.

De Fiction Factory bouwt al 30 jaar interieurs voor winkels, bedrijven en tentoonstellingen. Wat begon als tweemanszaak, is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming met zo’n 50 vaste werknemers en evenveel freelancers. Het bedrijf doet er alles aan om zo duurzaam mogelijk te produceren. “We willen de interieurbouw-industrie circulair maken, dit doen we door het kiezen van goede materialen en deze zo te gebruiken dat ze zoveel mogelijk hergebruikt kunnen”, legt sustainability-manager Marije Remigius uit.

Platen van mosselen In de ‘duurzame sample room’ laat Remigius een paar voorbeelden zien van de materiaalsoorten die ze gebruiken: platen van rijstplantenafval, resten van mosselen of oude melkpakken, stoffen van oude werkkleding, kledinghangers van rubber van oude schoenen, constructies van wortels van zwammen en noem maar op. Je kan het zo gek niet bedenken of er valt wel iets mee te doen. Tekst gaat door onder foto

Marije Remigius: "Deze bar schroeven we in elkaar, zodat we het later weer uit elkaar kunnen halen en hergebruiken."

Naast alle gerecyclede materialen wordt er ook veel gebouwd met hout en metaal. Toch wordt hier geprobeerd om dat zo circulair mogelijk te doen, zoals bij het zagen van de multiplexplaten. "We proberen zoveel mogelijk onderdelen in een plaat te stoppen, zodat we zo min mogelijk verlies hebben”, vertelt CNC-programmeur Vincent Mesker. “En het hout dat overblijft, verwerken we in de latjeskratjes of krukjes”, legt hij uit.

"Je kan niet voorkomen dat je helemaal geen afval meer hebt. Maar als je nog iets van die resten kan maken of dat je het terug kan geven aan de leverancier, dan hoeft dat dus niet weggegooid te worden”, vult Remigius aan. Tekst gaat door onder foto

Marije Remigius: "Ook metaal kan je zo ontwerpen dat je het later weer makkelijk uit elkaar kan halen en opnieuw gebruiken."

Veel van de interieurs die het bedrijf bouwt zijn tijdelijk. In de ontwerpfase wordt daarom goed gekeken naar het hergebruik van de spullen. “Behalve de materiaalkeuze is het belangrijk dat je goed kijkt naar hoe je de engineering doet. Dus dat je de dingen na gebruik weer uit elkaar kan halen en later weer kan terugnemen, zodat je die materialen weer kan hergebruiken”, vertelt Remigius.

Een goede samenwerking met klanten en leveranciers is een vereiste. “Wij gaan met ze in gesprek. We vragen ze om mee te denken en om samen met ons het avontuur aan te gaan”, vertelt Remigius. “Het is wel een investering die je met elkaar moet doen, maar uiteindelijk levert het wel een duurzamere wereld op. En ook meer klanten, want steeds vaker komen klanten naar ons, omdat ze gehoord hebben wat wij doen en dat ook willen”, aldus Remigius