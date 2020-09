Haarlem Halsbandparkieten en verstopte groene oases: Yorick schrijft boek over Haarlemse stadsnatuur

HAARLEM - "Als ik een mooie struik zie, dan moet ik 'm altijd even aanraken", vertelt Yorick Coolen. De liefde voor planten én zijn stad bewoog de 26-jarige Haarlemmer om het boek 'Natuurlijk Haarlem' te schrijven. Een bundel verhalen over de natuur in de regio, de geschiedenis ervan en welke bijondere soorten flora en fauna er nu nog te vinden zijn.

"De krokussen komen al op hier langs het water. Dat is wel grappig, want ik associeer krokussen toch wel met het voorjaar of de winter. Misschien is het een speciaal soort wat nu groeit, of het komt door het klimaat. Maar ik loop nu een beetje te gissen, hoor", lacht Yorick vanaf een bankje in het Haarlemse Kenaupark. Het is één van de parken die hij beschrijft in zijn boek. Tekst loopt door onder foto

Yorick Coolen, schrijver van 'Natuurlijk Haarlem' - NH Nieuws

Yorick studeerde biologie en deed ook een master kunstgeschiedenis. En dat is terug te lezen in zijn boek. "Ik neem de lezers mee naar hoe ik naar de stad kijk, hoe ik observeer. Het bevat veel cultuurgeschiedenis, over het ontstaan van de parken en de gebouwen, en ik schreef een hoofdstuk over kunst in de Gouden Eeuw. Het is een mix van wat ik interessant vind en mijn bevindingen in de natuur." Met dank aan zijn vader Eigenlijk is het een beetje de 'schuld' van zijn vader, illustrator Eric Coolen, dat Yorick nu ineens een boek op zijn naam heeft staan. "Ik schreef al over de natuur in de stadsglossy HLEM en mijn vader heeft die achter mijn rug om naar uitgeverij In de Knipscheer opgestuurd. Daar was ik eerst niet zo blij mee, want ik dacht dat de uitgever er niet echt op zat te wachten. Maar dat bleek wél zo te zijn en toen werd ik ook steeds enthousiaster." Yorick heeft het tekentalent van zijn vader en samen hebben ze de illustraties bij de verhalen gemaakt. Maar wie mocht dan welke plant of welke vogel tekenen? "Dat was geen probleem, ook dat ging heel 'natuurlijk.'"

Quote De lucht kleurde oranje, spreeuwen kwamen aanvliegen in prachtige formaties boven het mooie gras. Dat beeld zit nog altijd in mijn hoofd" yorick over het haarlemse natuurschoon

Zijn eerste verhaal schreef hij over de natuur op de Bolwerken, waar hij in de buurt woont. Toen volgden de parken, de duinen en ineens stond hij daar, in natuurgebied Poelbroek aan de rand van Schalkwijk. Een verstopt pareltje, zo ervaarde Yorick. "Ik kende het helemaal niet. Ik roeide er wel eens langs, maar het was me nooit opgevallen. Ik wandelde er in de herfst rond, een heel mooi moment. De lucht kleurde oranje, spreeuwen kwamen aanvliegen in prachtige formaties boven het mooie gras. Dat beeld zit nog altijd in mijn hoofd." Halsbandparkieten "De Haarlemmerhout is heel rijk aan soorten. En Eindenhout: daar is een natte bodem en vind je veel broedende vogels. Dat wist ik van tevoren ook niet." Terwijl Yorick vertelt, hoor je duidelijk de halsbandparkieten in het Kenaupark. "Het zijn exoten, maar veel mensen denken dat deze vogels onze eigen Nederlandse soorten verdringen. Dat dacht ik ook, maar dat ligt toch anders. Ze worden gegeten door valken en ze eten veel verschillende dingen, dus ze putten één bepaalde soort niet uit. Ze kunnen dus prima in de stad verblijven, zonder dat ze een last worden." Inmiddels is Yorick ook al druk bezig geweest met de productie van een audiotour door de Haarlemse stadsnatuur. Én er komt een opvolger van 'Natuurlijk Haarlem'. "Ik ben me nu aan het verdiepen in de natuur in Alkmaar. Ik kende de stad niet goed, maar ook daar is heel bijzondere natuur te vinden en zijn er veel overeenkomsten met Haarlem. Ook daar is bijvoorbeeld een 'Hout' met vele stinsenplanten." En de halsbandparkiet? "Ik heb ze zelf nog niet gezien, maar er wel al veel geklaag over gehoord", lacht hij.