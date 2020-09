De Bosrandweg in Aalsmeer is 10 jaar lang een biobased proeftuin voor duurzame infrastructuur

AALSMEER - Wie over de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer rijdt, zal weinig verschil merken in vergelijking met eerst. Maar wie goed kijkt, zal zien dat alles net even iets anders is. Over een lengte van 850 meter is de weg volledig – van berm tot berm – uitgevoerd met natuurlijke materialen. Tien jaar lang worden er milieuvriendelijke materialen uitgeprobeerd en onderzocht of ze bruikbaar zijn.

Als eigenaar en opdrachtgever van infrastructuur in Noord-Holland zoekt de provincie samen met haar partners intensief naar duurzame oplossingen. Samen met bouwer Dura Vermeer heeft het daarom een stuk snelweg omgetoverd tot een ‘biobased proeftuin’. Hier wordt gezocht naar duurzame vervanging van alle onderdelen die een weg en een weg maakt.

Fossiele grondstoffen vervangen "Alles, maar dan ook alles wat je hier ziet, is gemaakt van biobased materialen. Dat zijn natuurlijke grondstoffen die onbeperkt voorradig zijn, zoals miscanthusgras, hars, suikerriet en bamboe. Het doel is om op deze manier fossiele grondstoffen te vervangen. Deze raken namelijk uitgeput en zijn meestal slecht voor het milieu”, vertelt regiodirecteur Adelbert de Vreese van Dura Vermeer.

De verkeersborden zijn van gelamineerde bamboestroken en bioplastic gemaakt. Verder zijn ook biobased materialen toegepast in bijvoorbeeld de lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, het wegmeubilair en de hectometerpaaltjes. Tekst loopt door onder fotoserie

Er staan nu twee soorten lichtmasten, van bamboe en van bioplastic op basis van suikerriet. Beiden komen nog niet hoger dan acht meter, terwijl tien meter gewenst is. “Het materiaal is nog niet stevig genoeg om ze veilig op tien meter hoogte te krijgen. En we willen ze wel graag veilig langs de weg hebben. Dus nu is het de uitdaging om daar een oplossing voor te vinden”, aldus De Vreese.

Op de rijbaan zijn verschillende soorten met asfalt aangebracht, waarin geëxperimenteerd wordt met bindmiddelen op basis van koolzaadolie en hars als vervanger van bitumen. “Bitumen is het zwarte bindmiddel wat in asfalt zit. Het wordt gemaakt van aardolie, dat is vervuilend en wordt schaars. Dus als we daar een vervanger voor kunnen vinden, maken we mooie stappen”, legt De Vreese uit.

Experiment Ook de betonplaten van het fietspaden is voorzien van een nieuw natuurlijk betonmengsel. Het betonmengsel is samengesteld uit miscanthusgras en gerecycled beton. De Vreese houdt stil bij een stukje betonplaat dat afgebrokkeld is. “Dit is misschien een constructiefout, maar het kan ook aan het materiaal liggen. Dus dat gaan we zeker verder onderzoeken”, vertelt De Vreese.

“Natuurlijk zal de komende 10 jaar nog wel eens vaker blijken dat bepaald materiaalgebruik minder geschikt is, of dat er naar een andere samenstelling gezocht moet worden. Maar daar is het juist een proeftuin voor. Pas als de materialen bewezen hebben dat ze goed zijn, dan gaan we ze opschalen en toepassing in andere projecten”, besluit De Vreese.