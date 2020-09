Schoolplein als natuurspeelplaats draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen

ZAANDIJK - De evangelische basisschool Het SchatRijk in Zaandijk heeft het schoolplein veranderd van een tegeltuin naar een natuurspeelplaats. Volgens de school is een groene omgeving belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Door te ravotten in de natuur worden de kinderen bewust van de natuur en voelen zij zich straks meer verbonden met de samenleving.

"In mijn jeugd waren we heel veel buiten. We hadden toen rommellandjes en ravelrandjes in de stad waar je lekker kon ravotten, nu is alles dichtgebouwd met steen", legt de directeur uit.

"Met een bedrag van 25.000 zijn we begonnen. Elk jaar kwam er iets bij en is het geworden wat het nu is. Het is gewoon een ontdekplek van hier tot gunder", vertelt een trotste directeur Marc van de Geer op het groene schoelplein.

De natuurspeelplaats is meer dan alleen een speelplaats. Het is onderdeel van de ‘rijke leeromgeving’ en fungeert als leslokaal. Als het weer het toelaat, wordt er buiten les gegeven. Volgens de directeur is de verbinding met de natuur belangrijk. "Neem nu de paddenpoel, de padden die erin zitten en de kikkers die kwaken. Dat roept verwondering op. Dat wil je. Verwondering is een heel mooi vertrekpunt voor leren", legt Van de Geer uit.

"In de moestuin plukken we appels. En daar gaan we dan appelmoes van maken. Of ze maken een werkstuk over de vlinders die we hier tegenkomen”, vertelt Van de Geer enthousiast.

"Het is in feite dat je ze opvoedt tot bewust burgerschap, dat ze actief betrokken zijn bij de samenleving, zodat ze er later niet alleen maar op afgeven maar ook weten dat ze er verantwoordelijkheid voor dragen. Dit moet later de generatie kinderen zijn die straks niet de rotzooi uit de ramen van een auto gooit. En dat kan als ze natuur herkennen, erkennen en zich daar mee verbonden ook voelen", besluit de directeur.