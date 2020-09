Theekruidentuin groene verbinding voor inwoners Risdam-Noord

HOORN - Buurtbewoners in de wijk Risdam-Noord hebben een eigen theekruidentuin opgericht: een tuin dóór en vóór bewoners. Iedereen mag er kruiden zaaien en oogsten. Want de wijk Risdam-Noord moet groener, stellen Resi Beijer en Marjon Brouwer van de buurtgroep 'Risdam-Noord Groen!'

"Het is een veertig jaar oude en behoorlijk versteende wijk. Met de weersextremen van nu, zie je dat dat voor wateroverlast zorgt en er is weinig biodiversiteit", legt Beijer uit. Verscholen achter een bomenrij, ligt middenin de wijk bij de Ossenweide, de theekruidentuin. Een initiatief van buurtbewoonter Karin de Waard. "We hebben gezamenlijk dit stuk gemeentegrond geadopteerd en ook een kleine subsidie ontvangen om een hekwerkje te kunnen plaatsen. De rest hebben we allemaal zelf gedaan, met de buren."

Van de zomer werd de tuin officeel geopend en in gebruik genomen. Er is een composthoek, een bijenhotel en tientallen soorten kruiden en bloemen. Doordat de tuin aan een wandelroute ligt, is er veel aanspraak tussen de buurtbewoners. Marjon: "Door de tuin heb ik ook al veel meer buurtbewoners leren kennen. Ook kinderen zijn betrokken, het is echt heel leuk."

Tekst gaat door onder video