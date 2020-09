Hoornse bijenschool in de race voor landelijke titel Gouden Pit

HOORN - Het bijeneducatiecentrum 'Hoorn the Place to Bee' is in de race voor de Gouden Pit. Een landelijke prijs voor initiatieven vanuit inwoners die hun droom werkelijkheid maken in hun eigen buurt. Chris de Meij is de bijenschool in Hoorn vorig jaar begonnen met als doel: bewustwording creeëren over hoe belangrijk bijen zijn.

Ook staat er een 'showcast' waarin een bijenkolonie van dichtbij te zien is. Chris: "We konden deze zomer weinig activiteiten organiseren helaas. Maar normaal hebben we dagen waarop bijvoorbeeld honing slingeren. Dat kunnen we allemaal laten zien. "

Het bijeneducatiecentrum heeft momenteel elf bijenkasten, een lesruimte en in het najaar willen ze uitbreiden met cursussen. "We gaan zowel imkercursussen als starterscursussen geven waarin je meer te weten komt over bijen en wat je zelf in je omgeving kan doen om bijen te stimuleren."

Van het opzetten van een moestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk, de wedstrijd daagt inwoners uit hun droom binnen één jaar werkelijkheid te maken. "Wat we heel belangrijk vinden is dat een project gedragen wordt door een buurt, gemeenschap of vrijwilligers", vertelt Auke Boomsma van Kern met Pit. "De bijenschool is een project waarin we zien dat Chris veel mensen in de buurt gemobiliseerd heeft en is ook vanuit het thema duurzaamheid interessant."

Met de wedstrijd wil de organisatie buurtinitatieven stimuleren. Boomsma: "Mensen gaan vaak belangeloos en vanuit een intrinsieke motivatie aan de slag. We zien buurtinitiatieven worstelen om de eerste stap te zetten en om de ideeën verder te ontwikkelen. Bij Kern met Pit wisselen we daarover ideeën uit, het is een gemeenschap en vaak ook een vliegwiel voor verdere initiatieven."

Finale

Eerder won de Hoornse bijenschool al de provinciale finale en kwam als beste project van Noord-Holland uit de bus. Aankomende zaterdag maakt de bijenschool kans op de landelijke titel. De Meij: "Het is natuurlijk een ongelooflijke waardering voor het project, maar als we winnen, krijgen we ook een mooi geldbedrag voor onze stichting."