Verbale knokpartijen Bergense raad lijken voorbij, maar inwoners zijn nog wantrouwend

Alkmaar lijkt het stokje van Bergen te hebben overgenomen als het gaat om politieke onrust . Bij de buren in Bergen boterde het jarenlang niet onderling. Maar inmiddels 'regeren' ze er een half jaar met een raadsbreed akkoord; zonder coalitie of oppositie. Werkt dat? En wat merken inwoners daarvan die geen vertrouwen meer hadden in het bestuur? NH Nieuws maakt de balans op.

De verstoorde bestuurscultuur was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar het 'heetste hangijzer' in de gemeente Bergen. Het knetterde flink in debatten tijdens raadsvergaderingen, en de coalitie- en oppositiepartijen leken mijlenver van elkaar verwijderd. Grote bouwplannen waren meestal de splijtzwam. Ook sneuvelden er wethouders bij bosjes.

Na jaren gebakkelei in de gemeente, gooide de nieuw gekozen raad het in 2022 over een andere boeg: onder aanvoering van informateur Theo van Eijk werd er afgestapt van een coalitie en oppositie in de raad, en is er met succes een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen gesmeed. Dat akkoord 'leeft' nu bijna een half jaar, en het bevalt.

Naast het geruzie in de raad, zorgden beslissingen die zij namen over de grote bouwprojecten er ook voor dat inwoners zich niet gehoord voelden. Gebrek aan échte participatie was een veelgehoorde klacht over de gemeente die op ramkoers leek te liggen met eigen inwoners. Menig bouwplan werd aangevochten bij de rechter , en het vertrouwen van inwoners in de politiek en het bestuur verdween.

Dat zeggen fractievoorzitters Mariella van Kranenburg (Ons Dorp) en Peter van Huissteden (PvdA). "Een raadsbreed akkoord werkt alleen als je je ego opzij zet", analyseert Van Kranenburg, die met haar partij de verkiezingen won. "We gunnen elkaar nu wat. Je merkt dat dossiers niet meer op het spits gedreven worden. Besluiten zijn meestal unaniem."

"Omdat niet alles is dichtgespijkerd, kan je ook makkelijk schakelen als er actualiteiten zijn." Ook 'nestor van de raad' (langstzittend raadslid, red.) Van Huissteden ziet voordelen van de gezamenlijke koers: "Het speelveld is gelijkwaardiger. Dat komt ook omdat we geen partijgebonden wethouders hebben. Dat is wel even wennen, maar komt het debat ten goede."

Zakencollege

Bergen heeft namelijk een zakencollege. Wethouders konden solliciteren op de functie. "We hebben ze uitgezocht op hun competenties", legt Van Kranenburg, die voorzitter was van de sollicitatiecommissie, uit. "Wij moeten ze duidelijke opdrachten meegeven over wat wij als raad willen. Zij vertalen dat naar voorstellen waar ze dan een meerderheid voor moeten zien te krijgen", aldus Van Huissteden. "Of ik een raadsbreed akkoord anderen zou adviseren? Vraag me dat over twee jaar nog eens."

Burgemeester Voskuil maakt complimenten aan alle raadsleden, die zijn er volgens hem in geslaagd om in de afgelopen maanden over hun eigen schaduw uit het verleden heen te stappen. "Je ziet het ook in de hoeveelheid unanieme besluiten die de afgelopen maanden zijn genomen. Niet allemaal, maar wel een heleboel en dat is echt een mooi teken."

Tekst gaat verder onder video.