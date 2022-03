Ons Dorp grote winnaar van de verkiezingen in Bergen: "Dit is een geweldig succes"

De nieuwe partij Ons Dorp is de grote winnaar geworden bij de voorlopige uitslag van de verkiezingen in Bergen. De partij onder leiding van oud-wethouder Jan Houtenbos kreeg bijna 23 procent van de stemmen. De andere nieuwkomer Jezus Leeft komt niet in de gemeenteraad.

NH/ Tom Jurriaans

Het lijkt erop dat Ons Dorp bij bijna alle partijen stemmen heeft weggesnoept. In de Ruïnekerk in Bergen waar de aspirant-raadsleden, onder het genot van een drankje de uitslagen volgden, werd de vreugde bij het tafeltje van Ons Dorp steeds groter. Volgens lijsttrekker Jan Houtenbos, die in 2019 opstapte als wethouder in de gemeente, is het succes te danken aan de vertrouwde gezichten die op de lijst van de partij staan. De blijdschap was groot bij winnaar Ons Dorp (tekst loopt door onder de video)

Ons Dorp trots op de verkiezingsoverwinning - NH Nieuws

Bij GroenLinks was de vreugde een stuk minder. De partij haalde vier procent minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen. Toch was lijsttrekker Solita Groen niet al te teleurgesteld. Het verlies valt volgens haar nog wel mee. "Ik hield mijn hart vast als je kijkt naar de landelijke cijfers maar ik ben blij dat we in onze gemeente trouwe kiezers hebben." Groen geeft toe dat ze tijdens de campagne een steekje heeft laten vallen ( tekst loopt door onder de video)

Solita Groen over de verkiezingsnederlaag - NH Nieuws

Het opstappen van Klaas Valkering als wethouder lijkt geen rol te hebben gespeeld in het stemhokje. Valkering stapte op na een omstreden campagnebrief van het CDA. De brief die bij verschillende inwoners op de deurmat was gevallen, was opgesteld op papier met het logo van de gemeente. Ook zat de brief in een envelop met hetzelfde logo. Uiteindelijk boekte de partij een winst van ruim vier procent ten opzichte van de vorige verkiezingen. Klaas Valkering was bang dat hij afgestraft zou worden na de campagneblunder

Klaas Valkering van het CDA is verrast met de winst - NH Nieuws

(Voorlopige) uitslagen op een rij Opkomstpercentage - 61.67 procent Ons Dorp - 22.6 procent (nieuwe partij) Kies Lokaal - 17.0 procent (-3.1) CDA -15.7 procent (+4.4) GroenLinks -13.6 procent (-4.4) VVD - 12.4 procent (-3.0) D66 - 8.9 procent (-0.6) PvdA - 8.1 procent (+0.9) Jezus Leeft - 1.6 procent (nieuwe partij)