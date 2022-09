Egmondse voetbalclubs zetten fusie door: "We gaan voor één van de huidige complexen"

De Egmondse voetbalclubs hebben besloten toch te gaan fuseren. Nadat de Raad van State het bestemmingsplan voor de nieuwe fusielocatie in Egmond aan den Hoef heeft vernietigd, hebben de clubs nu besloten om - alsnog - op een van terreinen van de huidige clubs samen verder te gaan. "Voor de toekomst is dit de enige mogelijkheid", aldus Jan de Jong van VV Egmondia.

Voor de voetbalclubs in de Egmonden waren de druiven zuur toen de Raad van State voor de tweede keer het plan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg afkeurde. Dat plan sneuvelde onder andere omdat de provincie Noord-Holland het terrein heeft aangewezen als bollenconcentratiegebied. Hier moet dus bollenteelt mogelijk blijven.

Ook is er onvoldoende onderzocht wat de gevolgen zijn van de extra stikstofuitstoot voor de natuur in de buurt door de aanleg van een nieuw complex. "De gemeente Bergen zag nog wel kans om het plan te repareren, maar dat is voor ons geen optie", vertelt De Jong aan NH Nieuws. "We zijn al jaren bezig en dit kan zomaar weer eens tien jaar duren. Daar beginnen we niet meer aan."

Stemmen

Het idee is nu dat elke club op 10 oktober de leden bij elkaar roept om te stemmen over de oprichting van een nieuwe voetbalvereniging. Mochten de leden vóór stemmen dan wordt er in het nieuwe seizoen bij een van de huidige voetbalverenigingen verder gevoetbald. Dat kan dus VV Egmondia, SV Sint Adelbert of VV Zeevogels zijn.

"Wij denken dat er ook op het terrein van Egmondia kan worden gefuseerd", vertelt De Jong. "Net als de andere clubs gaan we ons plan verkopen aan de gemeente en die moet uiteindelijk een knoop doorhakken. We moeten ons daar dan bij neerleggen."

Rivaliteit

Dan zou het dus zomaar kunnen gebeuren dat de voetballers van Zeevogels uit Egmond aan den Hoef voor hun wekelijkse potje voetbal naar Egmondia moeten in Egmond aan Zee. Het nieuwe gezamenlijke complex was nu juist net een compromis waar alle clubs zich in konden vinden. Gedrieën verder op een van de bestaande complexen was eerder geen optie.

Toch wordt de soep volgens Arne van Wielink van Zeevogels niet meer zo heet gegeten. "De jeugdteams voetballen nu al samen onder de vlag van 'VV Egmond'. Die onderlinge rivaliteit leeft misschien meer bij de senioren, maar dat moeten we loslaten. Dat komt wel goed."

Parkeergarage

Als het aan De Jong van Egmondia ligt, wordt de shovel zo snel mogelijk uit de schuur gehaald om de tribune, de kleedkamers en de kantine te slopen om op die manier plaats te maken voor vier voetbalvelden. Ook een deel van het parkeerterrein moet worden opgeofferd om ruimte te bieden aan een nieuwe kantine.

"Wij gaan een plan indienen waarbij er een ondergrondse parkeergarage van 11.000 vierkante meter wordt gebouwd onder de velden. Dat hoeft niet duur te zijn want die velden liggen al twee meter onder het maaiveld. Met een nieuwe garage kunnen we gelijk ook het parkeerprobleem in Egmond aan Zee voor een deel oplossen."