Bergense burgemeester krijgt 'twaalf geboden' voor beter bestuur

BERGEN - Het kennismakingsbezoek van de Commissaris van de Koning aan Bergen is door bewonersgroepen aangegrepen om hun burgemeester een manifest aan te bieden. Burgemeester Hafkamp kreeg van hen 'twaalf geboden voor een beter bestuur' overhandigd. Een handreiking om haar, maar ook de politiek, om nieuw vertrouwen te vragen.

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek. De groepen zijn het vertrouwen in het bestuur kwijt. Ze vinden dat ze onvoldoende worden betrokken of gehoord bij grote projecten in Bergen en de Egmonden. "Het vertrouwen moet worden hersteld. Samen moeten we vooruit", stelt Marjolein Pepping namens de actiegroepen.

De initiatiefgroepen strijden al jaren voor betere plannen voor bijvoorbeeld het centrum van Bergen en de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef. Sinds een half jaar hebben ze de handen ineen geslagen, omdat ze grote overeenkomsten zien in hoe ze behandeld worden. En nu er hoog bezoek was, grepen ze gelijk hun kans.

Om hun aanhoudende zorgen te uiten, kwamen ze als statement met een manifest, waarin ze burgemeester Hetty Hafkamp oproepen het geschonden vertrouwen tussen burger en politiek te herstellen. Ook de Commissaris en de voltallige gemeenteraad kregen een exemplaar. "Het manifest moet hoog op de politieke agenda", stelt Pepping.

'Twaalf geboden'

Het manifest bevat twaalf geboden variërend van "neem ons serieus" tot "geef het goede voorbeeld en verbindt". Vooral dat 'verbinden' vinden ze ontbreken in hoe de burgemeester haar ambt invult. Burgemeester Hafkamp nam het manifest graag in ontvangst. "De hartenkreet die hier uit spreekt, spreekt mij zeer aan. Dit gaan we oppakken."

Commissaris Van Dijk was al op de hoogte van de spanningen die in de gemeente leven. De initiatiefgroepen stuurden hem eind vorig jaar een brandbrief waarin ze hem vroegen in te grijpen. Dat is ook deels de reden dat Van Dijk zijn eerste officiële ambtsbezoek aan Bergen bracht.

Dat het manifest aangeboden werd noemt hij "de juiste manier om zaken aan de orde te stellen. Bergen verdient het om vooruit te gaan. Maar dan moet iedereen sámen stappen zetten."