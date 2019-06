Commissaris van de Koning naar verdeeld Bergen

BERGEN - Het rommelt al tijden in de gemeente Bergen. Veel inwoners zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Al eerder hebben bewoners, verenigd in verschillende actiegroepen, een brandbrief gestuurd naar de commissaris van de Koning om orde op zaken te stellen. Vandaag komt Arthur van Dijk langs voor een ambtsbezoek. Dan zal hij ook met verontruste bewoners in gesprek gaan.

Want bij veel bewoners van de gemeente Bergen is het vertrouwen in de politiek ernstig gedaald. Een aantal initiatiefgroepen vindt dat het zo niet langer verder kan. In verschillende dorpen in de gemeente is het hommeles. Zo wordt er in Egmond aan den Hoef geprotesteerd tegen de bouw van een nieuw voetbalcomplex op een voormalig bollenveld.

Lees ook: Bewoners willen bouw voetbalcomplex tegenhouden: "We raken ons uitzicht kwijt"

Politiek spel

Maar ook de Bergenaren roeren zich. Daar zijn bewoners het niet eens met de bouwplannen van het dorpshart waarin naast appartementen ook een grote supermarkt is ingetekend. Het alternatieve plan van de bewoners werd afgekeurd."Het is diep en diep treurig. We hebben nooit een eerlijke kans gekregen. Het is een politiek spel geweest", vertelde René Meijer van de stichting Mooier Bergen eerder tegen NH Nieuws.

Lees ook: Bergen zet omstreden plan herinrichting dorpshart door: "Klap in het gezicht van het volk"

Hete Hangijzers

De commissaris van de Koning komt rond het middaguur aan in Bergen om kennis te maken met het college. Daarna zal hij een rondleiding krijgen bij het nieuwe Maritiem Centrum in Egmond aan Zee. Na dat bezoek zijn de bewoners aan de beurt om in de Ruïnekerk met de commissaris te praten over hun hete hangijzers.

Ook staat een gesprek met de gemeenteraad op de agenda. Dan zullen ook onderwerpen als burgerparticipatie, democartische controle op samenwerkingsverbanden en bestuurlijke integriteit worden besproken. Daarbij zal het ook gaan over de voormalige topambtenaar Eric van H. die met strafontslag werd gestuurd nadat hij een hypotheek had afgesloten bij een projectontwikkelaar.