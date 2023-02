Grote kastanje in centrum Bergen enkele meters verplaatst voor sloop flatgebouw

De beeldbepalende kastanjeboom in het centrum van Bergen is een klein stukje verplaatst. De 70-jarige reus moet zo'n drie meter opzij om ruimte te maken voor de sloop van de Bakemaflat aan het Plein, waarna er nieuwbouw kan plaatsvinden.

De enorme boom is uitgegraven waarna er een draagconstructie onder is geplaatst. "Omdat de kluit te zwaar was om 'm aan de stam te kunnen tillen", legt boomverhuizer Aalt van Loo uit in de reportage van mediapartner Duinstreek Centraal, waarin te zien is hoe dit 'klusje' geklaard werd.

Tekst gaat verder onder video.