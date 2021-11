Bakemaflat moet plaatsmaken voor nieuwbouw aan dorpsplein

Het plan bestaat - in hoofdlijnen - uit twee losse gebouwen en een ondergrondse parkeergarage met 46 parkeerplaatsen. Op de begane grond is er ruimte voor horeca en detailhandel. Verspreid over de twee gebouwen komen in totaal 29 woningen, waarvan 12 sociale koopwoningen. Het plan is daarmee kleinschaliger dan eerdere plannen voor deze locatie, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

Sociale koop

Met de gemeente is afgesproken dat 40 procent van de appartementen in de sociale koopsector wordt aangeboden. Dit betekent dat die appartementen maximaal 355.000 euro mogen kosten. En met de kopers worden anti-speculatiebedingen vastgelegd in het koopcontract.

Volgens Bot Bouw-ontwikkelingsmanager Sander Verschoor ontstaat zo voor een brede doelgroep een 'mooie kans' om in het centrum van Bergen te wonen: "Dus ook voor starters op de woningmarkt. Wij juichen dit van harte toe, gezien de grote vraag op dit moment."

Tekst gaat verder onder foto: