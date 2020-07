Einde aan jarenlange impasse, nieuw dorpscentrum Bergen zonder supermarkt

BERGEN - Na een discussie van tientallen jaren is de kogel door de kerk. De gemeenteraad van Bergen heeft gisteravond tijdens een besloten vergadering unaniem ingestemd met een voorstel om de ontwikkeling van de Harmonielocatie in het centrum van Bergen te realiseren, zonder de komst van supermarkt Aldi.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De komst van een grote supermarkt in het nieuwe dorpscentrum van Bergen was tegen het zere been van veel inwoners van het dorp. Het plan dat er lag, genaamd 'De 7 Dorpelingen', leunde voor het overgrote deel op de verplaatsing van de Aldi supermarkt naar de Harmonielocatie. Dit resulteerde in een te grootschalig en niet dorps plan, vonden tegenstanders. Het plan werd bovendien vernietigd door de Raad van State. In plaats daarvan koopt de gemeente de locatie van horecagroothandel Scholten aan de Bergerweg aan zodat de Aldi daar zijn langgekoesterde nieuwe filiaal kan bouwen. "Op deze manier wordt een doorbraak bereikt in de juridische en bestuurlijke impasse waarin gemeente, Aldi, ontwikkelaar Schrama en diverse bewonersgroepen zich al jaren bevinden", zo schrijft de gemeente Bergen in een persbericht. Schadeclaims Eerder werden bij het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst met Schrama hoge schadeclaims verwacht die konden oplopen tot twaalf miljoen euro. Na ruim een jaar onderhandelen is deze post fors teruggebracht naar een vergoeding van maximaal 1,5 miljoen euro voor de door Schrama gemaakte kosten en maximaal een half miljoen voor gederfde winst.

Al het voorbereidende werk dat het bouwbedrijf heeft gedaan zoals de vele onderzoeken die nodig waren voor het bestemmingsplan worden kosteloos aan de gemeente overgedragen. Deze kan de gemeente Bergen weer verkopen aan een nieuwe ontwikkelaar zodat er geld terug in de kas komt. Ook is er naast de bouw van de Aldi aan de Bergerweg ruimte voor woningbouw. Het doel is om de bestemmingsplannen voor de twee bouwprojecten zo snel mogelijk te veranderen. "Zo kan na vijftig jaar praten in Bergen Centrum eindelijk de schop in de grond", aldus wethouder Valkering. Wethouder Klaas Valkering is blij dat er aan de lange discussie een einde komt. "Nu de Aldi elders een goede plek krijgt, geeft dat ademruimte op de Harmonielocatie. Ademruimte die hard nodig is in dit proces. Ruimte ook die we invullen in lijn met de voorwaarden die we samen met de Stichting Mooier Bergen en Bewonersvereniging Bergen Centrum hebben opgesteld. Het is in de ogen van het college een oplossing die aan alle betrokken partijen recht doet en waar iedereen blij van wordt."

René Meijer van de Stichting Mooier Bergen is tevreden met de uitkomst. "Niet alleen wij zijn enthousiast ook de Bewonersvereniging Bergen Centrum is enthousiast. Dit besluit wordt gedragen door het volk en dat is heel belangrijk. In plaats van een grote supermarkt krijgen we een dorpscentrum met maatschappelijke functies en sociale huurwoningen. Het is fijn dat het dorp een culturele boost krijgt en dat het weer gaat bruisen. Je moet doen waar het dorp behoefte aan heeft en we hebben geen behoefte aan een grote supermarkt erbij. Dit besluit geeft veel kansen om er samen iets moois van te bakken."