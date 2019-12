Zicht op einde van jarenlange impasse rond centrumplan Bergen: "We zijn heel ver"

BERGEN BINNEN - Een ruim 40 jaar lange discussie die de gemoederen in Bergen flink bezighield lijkt ten einde: de onderhandelingen over, een door alle belanghebbenden gedragen plan voor de ontwikkeling van het centrum, verlopen voorspoedig. "We zijn heel ver. Ik wil bijna zeggen: we zijn er uit", stelt wethouder Klaas Valkering.

De plannen voor de ontwikkelingen van de zogenoemde Harmonielocatie, bij de entree van het centrum van Bergen, hebben een vlucht genomen. De coalitie, die sinds maart aan het roer staat, kondigde in haar focusagenda al aan de supermarkt te willen schrappen. Juist die supermarkt zorgde voor veel verzet en weerstand in het dorp. Het plan dat er lag, genaamd 'De 7 Dorpelingen', leunde voor het overgrote deel op de verplaatsing van de Aldi supermarkt naar de Harmonielocatie. Dit resulteerde in een te grootschalig en niet dorps plan, vonden tegenstanders. Het plan werd bovendien vernietigd door de Raad van State.

In opdracht van de coalitie is het gemeentebestuur in overleg gegaan met alle betrokkenen om te zoeken naar een plan dat wel op instemming kan rekenen. Wethouder Valkering meldt vandaag dat het zijn vruchten heeft afgeworpen. Mediapartner RTV80 sprak de wethouder over de recente ontwikkelingen:

RTV80

Na gesprekken met projectontwikkelaar Schrama, bewonersvereniging BBC, Stichting Mooier Bergen en supermarktketen Aldi is er dus zicht op een nieuw gedragen plan voor de Harmonielocatie. Men grijpt daarvoor terug naar een eerder voorstel uit 2011. Volgens wethouder Valkering zijn ze heel ver in de onderhandelingen: "Ik wil bijna zeggen: we zijn er uit. Maar daar wachten we nog even mee. We moeten de juiste stappen doorlopen, en de diverse belanghebbenden moeten formeel nog goedkeuring geven. Het laatste woord is natuurlijk aan onze gemeenteraad. Maar dat dit goed nieuws is, is zeker."

