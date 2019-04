Wethouder: "Repareren plan dorpshart Bergen is enige optie, anders kost het miljoenen"

BERGEN - "Wij respecteren het besluit van de Raad van State", stelt de Bergense wethouder ruimtelijke ordening. Gisteren maakte de gemeente bekend dat het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het dorpshart van Bergen gerepareerd wordt en opnieuw 'in procedure' wordt gebracht. Dit tegen het zere been van tegenstanders van het omstreden plan.

Het besluit van de gemeente Bergen om het bestemmingsplan 'De 7 Dorpelingen' voor het dorpshart van Bergen te repareren is volgens de regels. Dat bevestigt ook een voorlichter van de Raad van State (RvS) aan NH Nieuws. Voor de RvS was het ontbreken van onderzoek naar natuurwaarden de voornaamste reden om het plan van tafel te vegen.

Volgens de hoogste rechtbank zijn er twee opties wanneer een plan in zijn geheel vernietigd wordt: repareren inclusief een nieuwe bestemmingsplan-procedure, of: het hele plan is mislukt en we stoppen ermee. De gemeente kiest ervoor om de fouten in het plan te repareren en opnieuw in procedure te brengen.

Enige optie

"Het is onze enige optie", stelt wethouder ruimtelijke ordening Klaas Valkering. "Wij zijn gebonden aan afspraken met projectontwikkelaar Schrama. Als wij die niet nakomen, kost dat ons miljoenen. Dat zijn bedragen in orde van grootte van zeker 12 miljoen euro."

Tegenstanders van 'De 7 Dorpelingen' zijn woedend dat de gemeente doorgaat met het huidige plan. "In het collegeprogramma is afgesproken dat de uitspraak van de Raad van State bepalend is", reageerde René Meijer van stichting Mooier Bergen gisteren. "Ze gaan nu door alsof er niets aan de hand is. Een klap in het gezicht van het volk."

"Wij respecteren de uitspraak van de Raad van State", stelt de wethouder. "Er zijn vijf vormfouten gevonden, maar de RvS heeft eigenlijk de rest van het plan volledig goedgekeurd. Wat we nu doen, en wat in tientallen andere gemeentes ook gebeurt zodra een bestemmingsplan is vernietigd, is de boel repareren."

Het besluit is door de gemeente gisteren eerst met de projectontwikkelaar, stichting Mooier Bergen en de andere bezwaarmakers Bewonersvereniging Bergen Centrum gedeeld. "Er is nog geprobeerd om de partijen bij elkaar te brengen. Dat is helaas niet gelukt." De geplande supermarkt zorgt voor een patstelling.

Half jaar vertraging

"We gaan een reguliere bestemmingsplan procedure volgen en dat kost minimaal een week of 26", legt Valkering uit. Dat betekent ook dat mensen opnieuw hun zienswijzen kunnen indienen. "Iedereen krijgt daarin weer zijn kans. Wél zullen die bezwaren voornamelijk moeten gaan om de technische dingen die we repareren. De rest is al behandeld bij de Raad van State."