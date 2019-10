Coalitie Bergen laat plan voor supermarkt in centrum varen, Egmondse projecten gaan door

BERGEN - De coalitie in Bergen laat het plan om een supermarkt te realiseren in het centrum van Bergen varen. In een aanvulling op het coalitieakkoord van maart dit jaar, wordt ervoor gepleit om de supermarkt op een andere plek in Bergen te situeren. Andere zogenoemde 'hete hangijzers' in Egmond gaan wel in de huidige vorm door.

De supermarkt is een heet hangijzer in Bergen. Centrumbewoners en de stichting Mooier Bergen verzetten zich al jaren tegen het plan. Zij zien het plan 'De 7 Dorpelingen', waarbij naast appartementen ook een grote supermarkt wordt gebouwd, totaal niet zitten. De bewoners kwamen zelf met een alternatief plan maar dat werd afgewezen.

Hoewel de meerderheid van de politieke partijen lange tijd wel heil zag in het plan inclusief een Aldi-supermarkt, lijkt dat nu voorbij. Bij de argumentatie in de zogenoemde 'focusagenda', die gisteren werd gepresenteerd, staat te lezen "dat er een functie-invulling moet worden gezocht die gedragen wordt door de maatschappelijke groeperingen die recent betrokken zijn geweest bij de planvorming Harmonielocatie."

Er wordt al ruim veertig jaar gesproken over de herinrichting van de entree van Bergen. De zogenoemde Harmonielocatie langs de Dreef en het Plein voldoet niet meer aan de wensen. De plannen die tot nu toe gemaakt werden (en weer sneuvelden) stuitten op veel verzet.

Omwonenden vonden het te massaal en willen het dorpse karakter behouden. De supermarkt lijkt in de plannen nu te worden verplaatst naar een andere plek in Bergen. Eerder zette de Raad van State een streep door 'De 7 Dorpelingen'. Het college besloot toen dat plan te gaan repareren, omdat er anders miljoenen claims te verwachten zijn van de initiatiefnemer.

Egmonden

Andere hete hangijzers in de Egmonden moeten volgens de coalitie wel gewoon uitgevoerd worden. Dit gaat dan over de sporthal op het Watertorenterrein in Egmond aan Zee en de voetbalfusielocatie in Egmond aan den Hoef. Beide plannen stuiten op grote weerstand in de dorpen, en de strengere stikstofregels zorgden er in september voor dat de Raad van State de beide bestemmingsplannen vernietigde.

Ook het tweede fietspad langs de Eeuwigelaan in Bergen moet er, blijkens de 'focusagenda', komen. Daarnaast staat de herbouw van het afgebrande zwembad De Beeck op losse schroeven, omdat het budget van 12 miljoen dreigt te worden overschreden. De sporthal komt wel terug.

De coalitie wil met omliggende gemeente in overleg voor een passende regionale zwemvoorziening. De raadszaal die in De Beeck gevestigd was, zou volgens de ideeën van de coalitie ingepast kunnen worden in het centrumplan in Bergen.