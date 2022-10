Bouwstop Plein Bergen is kans voor college: "Plan was te massief en onsamenhangend"

De voorbereidingen van twee woningbouwprojecten aan het Plein in Bergen moeten tijdelijk stoppen. De Raad van State denkt dat de verleende omgevingsvergunningen geen stand gaan houden tegen de bezwaren van de eigenaren van naastgelegen panden. Volgens Jan Apotheker van Bewonersvereniging Bergen Centrum biedt de vertraging kansen voor het college: "Burgers zijn onvoldoende betrokken bij de plannen."

Bot Bouw Initiatief wil zo snel mogelijk starten met de bouw van twee panden aan de noordzijde van het Plein. Het ene project bestaat uit 20 appartementen, winkels met horeca en een ondergrondse parkeergarage met 46 parkeerplekken. Het andere pand bestaat straks uit negen appartementen en horeca.

De plannen van Bot Bouw wijken op enkele punten af van het originele bestemmingsplan 'Bergen Centrum', dus verleende de gemeente Bergen daarom begin mei omgevingsvergunningen. Hierdoor krijgt het perceel slechts een gedeeltelijke woonfunctie, gaan de panden meer de hoogte in en wordt ook op een groter vlak gebouwd dan het bestemmingsplan toestaat. Daartegen loopt dus nu een bezwaarprocedure. "Het is een zoveelste blijk van het feit dat de toenmalige wethouder vaker in conflict lag met de Raad van State", reageert Apotheker.