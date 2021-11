Plannen voor door brand geslagen gat in winkelhart stap verder

Er komen winkels, horeca en woningen tot maximaal vier verdiepingen hoog in het centrum van Bergen. Dat hebben de gemeente en de bewonersvereniging met elkaar afgesproken. Er waren al langer wensen voor de herinrichting van het winkelgebied aan het Plein. De invulling daarvan kwam in een stroomversnelling door de flinke brand deze zomer in een snackbar en eethuis op die locatie.

Na de brand in juli dit jaar riep de Bewonersvereniging Bergen Centrum al op om snel stappen te maken een nieuwe invulling. "Niemand is blij met een sloopgat op het Plein", zei Jan Apotheker namens de centrumbewoners eerder tegen NH Nieuws.

Door brand geslagen gat in centrum Bergen 'moet snel gevuld', en biedt ook kansen

In de randvoorwaarden is met centrumbewoners afgesproken dat de bouwhoogte het liefst drielaags, maar maximaal vierlaags wordt. Verder wordt de te bebouwen grens (de rooilijn, red.) aan de Plein-zijde rechtgetrokken en dus verruimd. Op de begane grond is straks ruimte voor winkels en horeca. Daarboven komen woningen.

Autovrij-plein

Ook zal een aantal panden moeten worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw, maar de bebouwing aan de Jan Oldenburglaan moet ongemoeid blijven. Daarnaast komt er een groen autovrij-plein met een bushalte en mogelijk een openbaar muziekpodium, waar nu de parkeerplaats voor het ABN AMRO-pand ligt.

Nu de kaders bekend zijn is het de beurt aan de pandeigenaren om plannen en schetsen te maken die passen binnen de gestelde voorwaarden. Die ideeën worden vervolgens weer aan de inwoners voorgelegd.

Bergense maat

Belangrijk is volgens de gemeente dat er wordt uitgegaan van 'een ontwikkeling die moet passen bij de Bergense maat', die daarmee goed aansluit bij de omgeving. Als er geen bezwaren zijn tegen de plannen of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is, zou eind 2022 de bouw kunnen beginnen.

Het 'winkelhart' behelst het gebied tussen de Jan Oldenburglaan, de parkeerplaats bij het voormalige bankgebouw en het Plein (zie de schets hieronder).