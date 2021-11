Alkmaar NL V Snackbar Bello weer open na grote brand: "Dat getuigt van doorzettingsvermogen"

Snackbar Bello in Bergen is na de grote brand van deze zomer weer open. In een omgebouwde zeecontainer verkopen Michiel Admiraal en zijn vrouw Mascha nu weer snacks aan hun trouwe klanten. De eerste dag liep niet helemaal vlekkeloos: de frituurinstallatie liet het afweten. "Dat kan er ook nog wel bij na al die ellende", aldus Admiraal.

Rond elf uur in de morgen staan er al wat klanten te wachten voor de tijdelijke snackbar aan het Plein in Bergen. Helaas moet eigenaar Michiel Admiraal 'nee' verkopen. "We hebben een storing en wachten nu op de monteur, maar dat kan nog wel even duren. Erg jammer, maar we moeten er ons maar bij neerleggen." Rottijd Ondanks de technische problemen overheerst het goede gevoel, want eindelijk kunnen Michiel en zijn personeel weer aan de slag. Een grote brand, waarvan de oorzaak nog niet bekend is, verwoestte zijn net opgeknapte zaak. Ook een naastgelegen eethuis ging in vlammen op. Andere panden hadden flinke schade door water en rook. "We hebben een rottijd achter de rug. We zijn blij dat we weer wat kunnen doen, want we hebben het ontzettend gemist."

NH Nieuws / Tom Jurriaans

En dat geldt ook voor de klanten. "We zijn erg blij dat ze weer terug zijn. Het zijn harde werkers en ik vind het heel verdrietig wat er gebeurd is. We wachten wel tot het mankement opgelost is", vertelt een van hen. "Het is geweldig dat ze er het bijltje niet bij neergegooid hebben", vertelt een andere klant. "Dat getuigt van doorzettingsvermogen." Dankbaar Rond vijf uur in de middag is de monteur klaar en kunnen de vers gesneden frietjes en snacks de frituur in. "Het is fijn dat het opgelost is, want het begint al behoorlijk druk te worden", aldus Mascha Admiraal. De tijdelijke snackbar is mede mogelijk gemaakt dankzij een inzamelingsactie die ruim 13 duizend euro opleverde. "Dat is fantastisch. Er zijn heel veel mensen die met ons meegeleefd hebben en daar zijn we ontzettend dankbaar voor."