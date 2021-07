Onderzoek naar verwoestende brand bij snackbar Bello in Bergen

De politie onderzoekt of de brand vorige week in het centrum van Bergen mogelijk is aangestoken. Het vuur verwoestte snackbar Bello en het naastgelegen eethuis. Beide zaken waren net vernieuwd. Ook liepen naastgelegen bedrijven schade op. Het forensisch onderzoek loopt nog en het is nog niet duidelijk of er aanleiding is om van brandstichting uit te gaan.

De uitslaande brand aan het Plein in Bergen brak donderdag rond 4.00 uur 's ochtends uit. Al snel sloegen de vlammen uit het dak van snackbar Bello.

Een week na de brand laten de eigenaren via Facebook weten dat ze 'onvoorstelbaar verdrietig, maar zeker niet verslagen' zijn. "Een ding weten we zeker: Bello komt terug", schrijven ze. "De hulp, de steun en hartverwarmende berichten die we vanuit alle hoeken krijgen, geven ons de kracht om door te gaan en Bello zo snel mogelijk weer op te bouwen."

Of dat op dezelfde plek zal zijn, of dat er eerst een tijdelijke locatie wordt gevonden, is nog niet bekend. Naast de snackbar ging ook het naastgelegen eethuis in de vlammen op. Beide panden werden met behulp van een sloopwagen neergehaald. Daarmee voorkwam de brandweer dat de brand zich verder uitbreidde en bleef het bij twee uitgebrande zaken.

De brand trok veel bekijks. Tientallen Bergenaren zagen hoe het vuur de twee zaken volledig in de as legde. Dezelfde dag startte de recherche met een sporenonderzoek. Of er daadwerkelijk sprake is van brandstichting, is nog niet bekend. Het onderzoek loopt nog, zo laat de politie desgevraagd weten.