Bergenaren op de bres voor herstel geliefde snackbar Bello: "Droom in rook opgegaan"

Michiel en Mascha Admiraal uit Bergen zagen anderhalve week geleden hun droom in rook opgaan. Rond 4.00 uur in de morgen brak er brand uit in hun snackbar Bello. Toen ze arriveerden, was er van de pas verbouwde zaak niets meer over. Bello moet 'zo snel mogelijk terug', vinden niet alleen zij, maar ook veel Bergenaren.

Michiel Admiraal op de ochtend dat zijn zaak wordt verwoest - NH Nieuws

Daarom is Rick Stroomer namens 'de vrienden van Bello' een inzamelingsactie gestart. 'Help Bello uit de brand' heet de actie, met als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen. "Het geld wordt gebruikt om Bello in zijn oude glorie te herstellen", zegt Stroomer. "Hopelijk op de bekende plek in Bergen." Inmiddels staat de teller op ruim achtduizend euro en hebben tientallen Bergenaren gedoneerd. "Heel bijzonder en een enorme opsteker", reageren eigenaren Michiel en Mascha Admiraal op de actie van de Bergenaren. "Los van het geld, is het zo geweldig dat de mensen zo aan ons denken en meeleven. Bello is een begrip, dat wisten we. Het komt door de naam, het is iets van het dorp. Het is hartverwarmend dat de mensen zo met ons meevoelen."

Initiatiefnemer Rick beaamt dat gevoel. Hij werkte in het verleden zelf bijna tien jaar voor Bello en zette de actie op touw. "Ik heb de overname door Michiel meegemaakt en zag hen een aantal maanden geleden hun droom verwezenlijken met een prachtig verbouwde zaak. In plaats van te kunnen genieten van Bello, zijn ze nu in grote onzekerheid terecht gekomen. Het gaat me aan het hart om te zien dat hun toekomst nu zo onzeker is." Feestelijke opening Het stel runt de bekende snackbar al zeventien jaar. In april was de feestelijke opening van de geheel vernieuwde zaak. "We waren zo tevreden, dat zeiden we dagelijks tegen elkaar. Dat het zo mooi was geworden", zegt eigenaar Mascha Admiraal. Bello komt terug, dat weten de eigenaren zeker. Het liefst op dezelfde plek als het aan hen zelf ligt. "Tot die tijd hopen we nu op iets tijdelijks en deze actie is daarbij een enorme steun." Gesloopt Over de oorzaak van de brand op 21 juli is nog niets bekend, laat de politie weten. Er loopt nog een onderzoek. Om te voorkomen dat het uitslaande vuur nog meer panden zou bereiken, werden Bello en het naastgelegen eethuis tijdens het blussen gesloopt. Voor het vuur helemaal gedoofd was, was er niets meer van Bello en het naastgelegen eethuis over.