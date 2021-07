Erhan hoopt op steun burgemeester na verwoestende 'Bellobrand': "We hebben het zwaar"

De brand van vanmorgen vroeg heeft meerdere winkels aan het Plein in Bergen compleet in de as gelegd: naast de net opgeknapte snackbar Bello en het naastgelegen eethuis is ook kleermaker Erhan een groot deel van zijn spullen kwijt. "Het is een ravage. Verschrikkelijk", zegt hij over de plek in het centrum van het dorp waar al langer veel over te doen is.