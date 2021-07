Heftige brand Bergen onder controle, net opgeknapte snackbar en eettent verloren

De grote brand aan het Plein in Bergen is inmiddels onder controle, zo meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan NH Nieuws. Door de brand zijn een snackbar en een eethuis verloren gegaan. Door de panden te slopen wist de brandweer te voorkomen dat de vlammen nóg verder oversloegen. Wel is er veel rook en waterschade.

De brand brak vanochtend rond 4.00 uur uit in snackbar Bello Foodmaster, die eerder dit jaar nog gerenoveerd werd. De brandweer ging er massaal op af, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg op het naastgelegen Surinaams eethuis No Span. Zojuist liet de brandweer weten dat het onder controle is en ze niet verwachten dat de brand nog verder overslaat. Dat was vanmorgen vroeg wel anders: de vlammen sloegen metershoog uit het dak, vertellen omwonenden aan NH Nieuws. "Ik werd wakker en had tweehonderd gemiste oproepen. Iedereen was in rep en roer. Dit is echt wel heel heftig", aldus een man die achter de getroffen panden woont. Ook Steven, die met zijn slaapkamer uitkijkt op de panden, werd er wakker van. "Ik liep mijn dakterras op en wist niet wat ik zag." Bij het blussen werd ook meteen een sloopkraan ingevlogen. "Om het blussen te vergemakkelijken, de brandhaard uit het pand te slopen en zo verdere uitbreiding te voorkomen", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio. De recherche is ter plaatse voor onderzoek. NL Alert voor rook Er is niemand gewond geraakt. Wel komt er bij de brand nog steeds veel rook vrij. Mensen in de directe omgeving van het Plein krijgen daarom een NL Alert op hun telefoon, waarin wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.

GLOCALmedia / Patrick de Jong

Ook wethouder Arend Jan van den Beld is op het Plein om de ondernemers en omwonenden een hart onder de riem te steken. "Er wonen veel mensen omheen dus er zijn wel zorgen", vertelt hij tegen NH Nieuws. Daarnaast is er verslagenheid bij de getroffen ondernemers. "De Bello was net opgeknapt en klaar. En dan komt er zo'n brand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten." De eigenaren zijn ook aanwezig maar willen niet reageren. Later meer.