Door brand geslagen gat in centrum Bergen 'moet snel gevuld', en biedt ook kansen

De leegte die na de brand in de snackbar en een eethuis is achtergebleven op het Plein in Bergen moet zo snel mogelijk worden gevuld. Het ligt ook voor de hand om de herinrichting van het gebied versneld uit te voeren. Dat zegt Jan Apotheker van Bewonersvereniging Bergen Centrum. De vereniging gaat daarom nog deze maand met alle betrokken partijen om tafel.

"Over twee weken gaan we met elkaar - de gemeente, de projectontwikkelaar en eigenaren van de panden - in gesprek om te verkennen hoe de nieuwbouw op dit deel van het Plein kan worden versneld", zegt Apotheker.

"Niemand is blij met een sloopgat op het Plein", zegt Jan Apotheker namens de centrumbewoners. De brand die op 21 juli bij snackbar Bello begon en oversloeg naar het naastgelegen eethuis heeft een flink gat geslagen. "Een litteken waardoor nu snelheid van handelen geboden is."

De bewonersvereniging maakt zich zorgen over het aanzien van het Plein. "Nu er zo'n gat is ontstaan, ligt het ontzettend voor de hand om dit gedeelte gelijk met de ontwikkeling van de Harmonielocatie aan de overkant mee te nemen."

"Wellicht is het mogelijk om de parkeergarage in een keer onder het hele gebied te bouwen om maar wat te noemen", zegt Apotheker. "Het is een unieke gelegenheid om een definitieve oplossing voor het parkeren in het centrum te realiseren."

In het verleden lagen bewoners en de gemeente nogal eens met elkaar overhoop over de herinrichting van het Plein. Zo waren de bewoners fel tegen de komst van nog een supermarkt op die plek.

Inmiddels zijn de verhoudingen met de gemeente hersteld, is een nieuwe supermarkt van tafel en ligt er een nieuw bestemmingsplan voor de herinrichting van het hele Plein. "We hopen dat we nu een bemiddelende rol kunnen spelen", zegt Apotheker.