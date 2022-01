Beruchte Bakemaflat dit voorjaar gesloopt, extra zomerterrassen voor horeca

De vergunning voor het neerhalen van de Bakemaflat in het centrum van Bergen is door het college afgegeven: dit voorjaar gebeurt het en na de zomer wordt gestart met nieuwbouw. "De sloop is het startshot voor de transformatie naar een centrum waar we allemaal trots op kunnen zijn", aldus wethouder Klaas Valkering.

De flat staat al lange tijd op de nominatie om te worden afgebroken en is inmiddels intern al voor een groot deel onklaar gemaakt. Als 'ie tegen de grond is, zal het in de zomer worden ingericht als horecaplein. Daarna start Bot Bouw met de realisatie van de nieuwbouw. Eerder werden de plannen voor het dorpsplein al bekend gemaakt: in hoofdlijnen bestaat dit uit twee losse gebouwen en een ondergrondse parkeergarage met 46 parkeerplaatsen. Op de begane grond is er ruimte voor horeca en detailhandel. Verspreid over de twee gebouwen komen in totaal 29 woningen, waarvan 12 sociale koopwoningen. Het plan is daarmee kleinschaliger dan eerdere plannen voor deze locatie, aldus mediapartner Duinstreek Centraal. De gemeente meldt dat al zo'n 360 geïnteresseerden hebben gemeld voor de woningen. Al is eerder al aangegeven dat niet iedereen blij is met deze herinrichting van het dorpshart.

De landelijke erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen zijn tegen de sloop van de Bakemaflat. Zij wijzen erop dat er de laatste decennia een herwaardering is van wederopbouwarchitectuur uit de periode na 1945. Volgens de organisaties, zo vertelden zij eerder, is architect Bakema beeldbepalend geweest met zijn ontwerpen van naoorlogse winkelgebieden. Als voorbeeld noemt Heemschut de Lijnbaan in Rotterdam. De Bergense Bakemaflat kwam in 2005 al voor op een groslijst voor een mogelijke rijksmonumentenstatus. Toch lijkt het aantal Bergenaren dat de flat wil behouden in de minderheid: bij eerdere enquêtes was minstens twee derde voorstander van sloop.

