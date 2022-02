Inwoners geven gemeenteraad Bergen een dikke onvoldoende voor de afgelopen vier jaar

Inwoners van de gemeente Bergen hebben hun gemeentebestuur een 4,3 als rapportcijfer gegeven voor het functioneren tijdens de afgelopen vier jaar. Dit blijkt uit een enquête die NH Nieuws in samenwerking met het Kieskompas uitzette.

Strand Egmond aan Zee - Sietse Polder

Hiermee scoort de gemeente het laagst van de vier gemeenten uit regio Alkmaar - Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo - die in maart verkiezingen hebben. 110 respondenten uit Bergen vulden de vragenlijst in. Naast dat we hen vroegen een rapportcijfer te geven aan de manier waarop hun gemeente de afgelopen vier jaar is bestuurd, vroegen we ook naar meer specifieke besluiten die de afgelopen bestuursperiode zijn genomen. Hieronder een aantal hete hangijzers: Woningtekort Maar liefst 76 procent van de mensen die de enquête invulden vindt niet - of helemaal niet - dat de gemeente in de afgelopen vier jaar genoeg heeft gedaan om het woningtekort aan te pakken. 9 procent is van mening dat de gemeente hier wel genoeg aan heeft gedaan. De overige mensen hebben geen mening over de stelling, of zijn er neutraal over.

Luisteren naar inwoners Meer dan de helft van de respondenten (54 procent) is het niet of helemaal niet eens met de stelling: mijn huidige gemeentebestuur heeft de afgelopen vier jaar goed geluisterd naar haar inwoners. 12 procent is het wel eens met de stelling. De rest van de mensen die reageerden heeft geen mening, of is neutraal over de stelling.

Voetbalcomplex Egmond Op de vraag of de raad af had moeten zien van het plan om een miljoenen kostend voetbalcomplex aan de rand van Egmond aan den Hoef te realiseren, reageert het overgrote deel van de mensen instemmend. 52,6 procent van de mensen vindt inderdaad dat de gemeente hiervan had moeten afzien. 26,5 procent van de mensen is het niet met de stelling eens en de overige invullers hadden er geen mening over, of waren 'neutraal' over de stemming.

Stuifduinen in Schoorl Volgens 69,1 procent van de mensen die de vragenlijst invulden, had de Bergense raad nooit een vergunning mogen verlenen om het Schoorlse Dr. van Steijnbos te laten kappen voor stuifduinen'. 19,1 van de respondenten vindt dat de gemeente dit wel moest doen. De rest heeft geen mening, of is neutraal over de stelling.

Besluiten uitleggen 56 procent van de mensen vindt dat het bestuur van Bergen de afgelopen vier jaar niet of helemaal niet genoeg heeft gedaan om bepaalde besluiten aan haar inwoners uit te leggen. 20 procent vindt van wel en de overige inwoners hadden geen mening over de stelling of reageerden dat ze zich er neutraal over voelden.

