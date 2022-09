Eindelijk: als laatste in Noord-Holland heeft ook Bergen een nieuw college

Er zijn drie kandidaten gevonden die in Bergen aan de slag gaan als wethouder. Vanavond worden zij geïnstalleerd. Daarmee heeft Bergen als laatste in de provincie een nieuw college, na de verkiezing van maart .

Op de wethoudersposten kon door 'iedereen' gesolliciteerd worden, waarbij de politieke kleur niet van belang is omdat de nieuwe gemeenteraad van Bergen het over een andere boeg gooit zonder coalitie of oppositie . Hiermee hoopt men ook een einde te maken aan de negatieve bestuurscultuur.

Volgens de selectiecommissie beschikken de kandidaat-wethouders naast voldoende bestuurlijke ervaring "een bewezen verbindend vermogen en zijn in staat gebleken om op allerlei niveaus, variërend van inwoners en ondernemers tot en met belangengroeperingen, relaties te onderhouden. Ook kunnen ze goed in teamverband werken."

Yvonne Roos is op dit moment raadslid voor de VVD in Drechterland en werkt bij de gemeente Hoorn. VNO/NCW & MKB Nederland is (nu nog) de werkgever van Marco Wiesehahn, die eerder ook VVD-statenlid was in onze provincie. Ernest Briët is lid van PvdA en sinds 2013 directeur van Landschap Noord-Holland.