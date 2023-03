Alkmaarders over politiek slagveld: "Haantjesgedrag, een zooitje"

Alkmaarse stemmers zijn het over één ding roerend eens: ze vinden de lokale politiek een chaos. Afgelopen maandag barstte de bom en werden de wethouders door de raad weggestuurd. Burgemeester Anja Schouten staat voorlopig alleen aan het roer. "Mensen op straat vragen vooral ook hoe het met mij gaat", vertelt ze.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Het mag vandaag dan wel over de provinciale staten en het waterschap gaan; in Alkmaar is de lokale politiek juist 'hot topic'. "Iedere keer met elkaar dat gehakketak in die raad, dan denk ik bij me eigen: jongens kom op!", aldus een Alkmaarse bij een stembureau in Oudorp. "Het is in Alkmaar een zooitje, de een na de ander treedt af of wordt weggestuurd." "Het is gewoon erg instabiel in de gemeente Alkmaar", analyseert een man bij het stembureau. "Dit speelt zich al jaren af. Het gaat niet goed. D'r moet eens iemand op staan die er wel verstand van heeft. Als het nu gemeenteraadsverkiezingen waren, dan wist ik het wel." Wat dat dan is, laat hij niet los.

Politieke soap Vorige week stapte partij BAS onverwacht uit de coalitie omdat zij zich niet langer konden vinden in de plannen die de coalitiepartijen uitstippelden. De mogelijke komst van een screeningslocatie voor asielzoekers aan de Robonsbosweg bleek het grootste struikelblok. Na het vertrek van BAS, en haar wethouder, was de coalitie haar meerderheid kwijt. Vervolgens stuurde een meerderheid van de raad maandag ook nog eens de zes resterende wethouders naar huis. Meestal blijven die aan het werk zolang er naar een nieuwe coalitie wordt gezocht, maar nu moesten ze van oppositiepartijen OPA, VVD, D66, SPA, FvD en BAS per direct weg. De gemeente zit nu zonder politiek bestuur. Op verzoek van de grootste partij D66 is verkenner Bert Blase aan de slag gegaan om de mogelijkheden van een nieuwe coalitie te onderzoeken.

"Ik denk dat het gewoon een beetje haantjesgedrag is ook", verklaart een ander het vele geruzie in de raad. "Ik zou het anders ook niet weten. Heel triest dat het zo moet gaan." Een Alkmaarse heeft een duidelijke boodschap: "Word eens volwassen daar! Dat je zo met elkaar omgaat, gewoon gênant." "Tis wat", verzucht een andere vrouw bij het stembureau. "Maar wat moet je ermee? We staan aan de zijlijn. Dat is wel een beetje het probleem: je kan er wat van vinden maar er gebeurt niks mee. Ja, stemmen", zegt ze lachend en loopt naar binnen om dat dan maar gelijk te gaan doen. Of de Provinciale Staten iets aan de situatie in Alkmaar gaat doen, is volgens commissaris van de Koning Arthur van Dijk niet aan de orde. Samen met burgemeester Anja Schouten bezoekt hij vandaag een stembureau in Overdie. Daar uit hij wel zijn zorgen. Tekst gaat verder onder foto.

Arthur van Dijk en Anja Schouten bezoeken een stembureau waar prokkelaars meedraaien in het stemlokaal - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"Dit is een lokale politieke aangelegenheid. En het is ook niet voor het eerst dat het wat rommelt in Alkmaar: het lijkt bijna een traditie", stelt Arthur van Dijk. "Mijn zorg is meer voor de inwoners van Alkmaar, want die hebben recht op een stabiel bestuur. Het is fijn wanneer die er weer snel is." Burgemeester "Gelukkig is er de burgemeester, een constante factor. Maar dat kan ook niet te lang duren, en dat zal alleen de wettelijke taken betreffen. Er moet nog veel meer gebeuren." Die lezing beaamt burgemeester Schouten, die bij binnenkomst in het stembureau nog een enthousiaste klop op haar schouder krijgt van een Alkmaarse stemmer. "Fijn dat u mijn burgemeester bent", roept hij haar toe. Schouten wordt sinds maandagavond vaker aangesproken door inwoners, op straat, in supermarkt. "We zijn nu 36 uur verder en mensen vragen nu nog vooral hoe het gaat, met mij. Maar ook hoe het nu verder moet." Dat 'verder' is een taak van de partijen in de gemeenteraad.

"Mijn zorgen gaan ook over het beeld van de politiek. Is het nog wel uitlegbaar?" Arthur van Dijk - commissaris van de Koning

De huidige situatie in Alkmaar is uiteraard door Van Dijk met Schouten besproken. "Natuurlijk heb je het met elkaar over bestuurscultuur en hoe ga je met elkaar om", licht Van Dijk toe. "En politiek mag best dynamiek hebben, maar uiteindelijk moet je naar elkaar luisteren, met elkaar praten en moeten er besluiten worden genomen. Dat is van belang voor het geluk van onze inwoners." "En de zorgen die ik me maak gaan niet alleen over Alkmaar. Ze gaan ook over het beeld van de politiek: mensen kijken naar de politiek. En politici moeten zich goed realiseren: is het nog uitlegbaar, waar zijn we nou mee bezig? Zijn we nou echt bezig voor het algemeen belang van onze inwoners? Dus ik hoop dat de partijen zich weer herpakken en sinds gisteren bezig zijn een stabiel bestuur te maken voor Alkmaar", wenst Van Dijk. Dossiers liggen stil Maar zolang er geen bestuur is, liggen in Alkmaar politiek gevoelige dossiers stil. Denk aan het heikele asielzoekerscentrum aan de Robonsbosweg, maar ook de nieuwe locatie voor woonwagens. "Ik kan geen politieke besluiten nemen", zegt de burgemeester. "Maar waar we voor willen zorgen is dat wanneer er straks een nieuwe coalitie is, dat we zo min mogelijk vertraging opgelopen hebben op al die heel belangrijke dossiers." "Maar dat kan niet zonder politieke sturing. Die sturing is er op dit moment niet. In de tussentijd zal ik mijn uiterste best doen om dát te doen wat ook móet gebeuren. De dagelijkse dingen, maar ook zaken die niet uit te stellen of onvermijdelijk zijn. Dat laatste is ook iets dat ik samen met de fractievoorzitters zal moeten uitzoeken. Maar mijn oproep is helder: kom snel met een nieuwe stabiele breedgedragen coalitie."