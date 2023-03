Politieke crisis in Alkmaar: oud-burgemeester aan de slag om brokstukken te lijmen

De voormalige burgemeester van Heerhugowaard Bert Blase is aangesteld als verkenner, om het stuurloze Alkmaar weer een stuur te geven. Nu de Alkmaarse oppositiepartijen alle wethouders naar huis hebben gestuurd, moet er een nieuwe coalitie worden gesmeed. D66 is als grootste partij aan zet, de eerste verkennende gesprekken worden dit weekend al gevoerd.

Dat laat D66-fractievoorzitter Simone Meijnen weten aan NH Nieuws. Bert Blase is door D66 aangesteld en is vandaag aan zijn job begonnen. Hij was van 2017 tot 2022 waarnemend burgemeester van Heerhugowaard. Blase is oprichter van de politieke beweging Code Oranje en is uitgesproken over het functioneren van de politiek, dat de belangen van burgers uit het oog verliest.

Eerder is Blase ook al ingezet als informateur in Bergen, om daar na de verkiezingen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. In Bergen was de bestuurscultuur behoorlijk verziekt, en dat kan je nu ook zeggen over de gemeenteraad van Alkmaar.

Blase zegt tegen NH Nieuws dat hij "de opdracht heeft gekregen verkennende gesprekken te voeren voor een breed gedragen coalitie". Rond het weekend wil hij de eerste gesprekken gaan voeren met alle partijen. "De uitnodigingen gaan vandaag de deur uit. Ik hoop binnen drie weken met een advies te komen."

Politieke chaos

Ruim een week geleden zette de partij BAS de verhoudingen op scherp door onverwacht uit de coalitie te stappen. Dit omdat zij het plan voor een screeningslocatie voor asielzoekers in het voormalige belastingkantoor aan de Robonsbosweg te ver vonden gaan. De wethouder van BAS Ad Jongenelen stapte vervolgens ook op.

De coalitie verloor daarmee haar meerderheid, een politieke crisis. Daarover werd maandagavond gedebatteerd. Oppositiepartijen D66, OPA, VVD, FvD, Seniorenpartij Alkmaar en BAS stuurden vervolgens alle overgebleven wethouders de laan uit.

Daarmee is de stad nu stuurloos geworden. Burgemeester Anja Schouten is alleen over en kan en wil geen besluiten nemen over politiek gevoelige onderwerpen. De komst van de screeningslocatie voor asielzoekers staat daarmee ook op losse schroeven.

Meijnen hoopt "dat er zo snel mogelijk een brede, stabiele coalitie kan worden gevormd. Waar ook in kan worden samengewerkt met de linkse partijen, die in de oude coalitie zaten. Want we hebben elkaar heel hard nodig. Er is nog een hoop te doen, zoals de screeningslocatie en ook de nieuwe locatie voor woonwagenbewoners."