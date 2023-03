Alkmaarse coalitie opnieuw geklapt over asielbeleid, partij BAS stapt eruit

Na ruim acht maanden is de coalitie in Alkmaar gesneuveld. De lokale partij BAS stapt eruit vanwege het plan om in het voormalig Belastingkantoor een Centrale Ontvangst Locatie (COL) voor asielzoekers in te richten.

Dat bevestigt fractievoorzitter Ben Bijl aan mediapartner Alkmaar Centraal, na berichtgeving vanochtend in het NHD. De komst van een COL is de voornaamste reden de stekker eruit te trekken. Volgens Bijl zou Alkmaar daarmee een tweede Ter Apel worden. Een paar weken terug haalde hij met zijn partij het onderwerp al van de raadsagenda.

"Ook kwamen lokale thema's weinig ter sprake", stelt Bijl. "Het centrum is mooi, maar de buitenwijken daar schrik je soms van. Wij willen meer één Alkmaar." Wat coalitiegenoten GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, CDA, Leefbaar Alkmaar en SP nu gaan doen, is nog niet bekend. Die partijen hebben nu geen meerderheid meer in de gemeenteraad.

Asielbeleid

In september 2021 struikelde de toenmalige coalitie ook al over het asielbeleid. Toen was een extra raadsvergadering over de opvang van asielzoekers de aanleiding. VVD, OPA en CDA voelden zich gepasseerd dat coalitiegenoten GroenLinks en PvdA die vergadering zonder overleg aanvroegen.

De huidige coalitie telde maar liefst zeven partijen en zat na lange, moeizame onderhandelingen pas acht maanden aan het roer. Oppositiepartijen OPA en VVD hebben nu aan burgemeester Anja Schouten gevraagd om een extra raadsvergadering uit te schrijven over de politieke situatie. Deze heeft Schouten gepland op maandag 13 maart.

"Waarschijnlijk komt eruit dat D66 het voortouw gaat nemen, dat is de grootste partij", denkt Bijl. Een eventuele nieuwe coalitie vormen met D66 sluit hij niet uit. "Wij zullen altijd het gesprek aan gaan, en zeggen op voorhand geen 'nee'."