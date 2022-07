Een asielzoekerscentrum in Alkmaar? Als het aan de nieuwe coalitie ligt wel

Na maanden van formeren heeft Alkmaar dan eindelijk een coalitie. Opvallend is dat zij weer asielzoekers in de gemeente wil opvangen en een plek wil creëren waar verslaafden gedoogd drank of drugs kunnen gebruiken. Ook is er extra aandacht voor ouderen.

"Het is de kunst om inwoners goed bij het asielbeleid te betrekken. We moeten ervoor zorgen dat we draagvlak houden"

Ook willen de partijen werken aan een langetermijnvisie, vertelt Joël Voordewind. Als voormalig Tweede Kamerlid bij de ChristenUnie hield hij zich bezig met het dossier asielopvang, in Alkmaar wordt hij wethouder met dat thema in zijn portefeuille.

Voordewind is zich ervan bewust dat het onderwerp in Alkmaar de afgelopen tijd omstreden was en noemt het dan ook 'een uitdaging': "Het is de kunst om inwoners goed bij het beleid te betrekken. Daarbij willen we minder ad hoc gaan werken op dit terrein en inzetten op kleinschalige opvang. We moeten ervoor zorgen dat we draagvlak houden."

Eenzame ouderen

Nieuw in Alkmaar wordt een zogenoemd 'ouderenbeleid': dat houdt onder meer eenzaamheidsbestrijding in. Het beleid voor oudere inwoners moet gemaakt worden in overleg met de ouderenbonden. Denk bijvoorbeeld aan ouderenhuisvesting, zoals verzorgingshuizen, 'knarrenhofjes' of gemengde woonzorginitiatieven.

"Op dit moment is zulk beleid er niet in Alkmaar", vertelt ChristenUnie-fractievoorzitter Ronald van Veen. "Dat willen wij anders zien: zo kunnen we het college beter controleren op het gebied ouderenzorg."

'Natte ruimte'

Ook wil de coalitie een 'concreet actieplan' om frequente overlastgevers, die bekend staan om overmatig drank- en drugsgebruik, van de straat te halen 'in bijvoorbeeld onze parkeergarages en locaties als Paardenmarkt en het Canadaplein'.