Verkiezingsdebat Bergen: "Plannen moeten beter worden afgestemd met inwoners"

Een dag na het aftreden van voormalig wethouder Klaas Valkering, ging de Bergense campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gewoon door. Acht Bergense politieke partijen hopen op zoveel mogelijk stemmen en daarom gingen zij gistermiddag de strijd met elkaar aan tijdens het verkiezingsdebat van Streekstad Centraal en NH Nieuws.

NH Nieuws / Laura Gremmee

VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Kies Lokaal, en nieuwkomers Ons Dorp - bestaande uit Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen - en Jezus Leeft gingen met elkaar het debat aan onder leiding van NH Nieuws-journalist Arend de Geus. Ze gaven hun visie op Bergense hete hangijzers: woningbouw, de bestuurscultuur, milieu en energie en de bestuurlijke organisatie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). Hieronder vind je de belangrijkste punten: Ondanks dat Klaas Valkering de dag ervoor zijn wethouderstaken neergelegde, was hij wel als lijsttrekker bij het debat aanwezig. Dat hij opstapte als wethouder, heeft te maken met een omstreden campagnebrief van het CDA. De brief, die donderdagavond bij verschillende inwoners op de deurmat was gevallen, was opgesteld op papier dat lijkt op briefpapier van de gemeente en zat in een envelop met hetzelfde logo. Tekst gaat verder onder foto:

Henk Borst (Ons Dorp), Ron Karels (Kies Lokaal), Klaas Valkering (CDA) - NH Nieuws / Laura Gremmee

'Verantwoordelijkheid genomen' "Mijn naam staat eronder en dat maakte dat de functie van lijsttrekker en wethouder te veel met elkaar vermengd raakten. Ik vind de integriteit van ons bestuur belangrijk", vertelt Valkering. Toch is er volgens hem geen discussie geweest of hij de partij nog kan vertegenwoordigen. "Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en dat is goed. Maar uiteindelijk staat de gemeente voor grote uitdagingen." En die wil Valkering oplossen.

Op de stelling 'gemeente Bergen doet voldoende aan woningbouw', reageren de politici eensgezind: dat is niet het geval. Valkering - die als wethouder verantwoordelijk was voor woningbouw - mag als eerste zijn reactie toelichten: "Er is altijd een excuus", zegt hij. "We willen wel bouwen maar..." Toch wil hij 'de wethouder die verantwoordelijk was' voor het woonbeleid van de afgelopen coalitie graag 'een complimentje geven' voor het plan dat ervoor zorgt dat het wonen in een vakantiehuisje wordt versimpeld. Tekst gaat verder onder foto:

Meis de Jongh (VVD), Klaas van der Kaaij (D66), Peter van Huissteden (PvdA), Solita Groen (GroenLinks) - NH Nieuws / Laura Gremmee

Raad van State Volgens D66 moeten woningbouwplannen in het vervolg 'beter worden afgestemd met inwoners': "Het aantal zaken dat naar de Raad van State gaat, gaat explosief omhoog" vertelt partijlid Klaas van der Kaaij. "Inwoners krijgen steeds zulke andere signalen van politiek." Ook geeft hij aan voor flexwoningen te zijn, iets waar Peter van Huissteden van de PvdA zich bij aansluit.

Quote "Dure woningen hebben we in Bergen genoeg" Peter van Huissteden (lijsttrekker Partij van de arbeid)

Volgens Van Huissteden is woningbouw 'voor iedere partij belangrijk', maar zit het verschil hem in het soort woningen dat gebouwd moet worden: "Kennemer Wonen heeft berekend dat er 550 sociale huurwoningen nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Wij moeten die urgentie omzetten in daden. Dure woningen hebben we in Bergen genoeg."

Bij een ander thema, milieu en energie, reageren de partijen onder meer de volgende stelling: 'iedere inwoner moet zijn huis kunnen verduurzamen met gemeentelijk geld'. 'Energiestransitie is voor Den Haag' Solita Groen van GroenLinks stemt in eerste instantie voor, maar trekt al snel de conclusie dat mensen 'in een mooie villa' dat geld niet nodig hebben. Wel is de energietransitie volgens haar een groot probleem, 'vooral voor gezinnen die het niet kunnen betalen'. "Kan de gemeente meer betekenen voor hen? Absoluut", besluit de lijsttrekker.

Quote "De energietransitie is vooral een kwestie voor Den Haag, zeker als de lokale belastingen anders omhoog moeten" Henk Borst (Partijlid Ons Dorp)

Henk Borst van Ons Dorp stemt tegen. Volgens hem 'kan het geld wel op': "Wij zijn van mening dat de energietransitie vooral een kwestie voor Den Haag is", aldus Borst. "Zeker als de lokale belastingen anders omhoog moeten." VVD geeft aan dat de energietransitie 'urgent' is, maar Meis de Jongh vindt het net als Borst vooral een landelijk onderwerp. "Wat wij kunnen doen? Het makkelijker maken voor mensen door hen te laten zien waar ze naartoe kunnen voor duurzamere opties." Kies Lokaal vindt niet dat inwoners het geld zomaar moeten krijgen en is voor een renteloze lening van de gemeente. "Wij zijn voor voorschieten, maar niet betalen", aldus Ron Karels. Ben je na het lezen van dit artikel benieuwd geworden naar wat de partijen vinden van de Bergense bestuurscultuur en de BUCH? Of wil je weten wat op de andere stellingen bij het thema wonen en milieu en energie werd gezegd? Kijk het hele debat hier terug: