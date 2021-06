Nieuwe burgemeester Bergen: "Alles aan doen om het vertrouwen terug te winnen"

Lars Voskuil (53) was naar eigen zeggen 'over the moon' toen hij gisteren gebeld werd met het nieuws dat hij de nieuwe burgemeester van Bergen wordt. De huidige PvdA-fractievoorzitter van Provinciale Staten in Noord-Holland stapte meteen in de auto, waar hij na aankomst bij dorpscentrum De Blinkerd in Schoorl een warm onthaal kreeg.