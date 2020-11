Gemeente Bergen wil vertrouwensbreuk met inwoners herstellen: "Eerst maar eens zien"

BERGEN - Geen woorden maar daden. Deze leus klonk gisteravond vaak tijdens de raadsvergadering in Bergen. Daar werd het manifest Nieuw Vertrouwen besproken en ging het over de aanbevelingen van kwartiermaker Theo van Eijk, die onderzoek deed naar de integriteit van het bestuur in Bergen. De raadsleden beloven beterschap en stemden allemaal in met het voorstel om met de inwoners te blijven werken aan vertrouwen.

Want dat het vertrouwen tussen de politiek en de inwoners een flinke deuk heeft opgelopen,daar waren alle raadsleden het wel mee eens. Het botert al een tijd niet tussen de verschillende bewonersgroepen, het gemeentebestuur en de politiek. Bewoners vinden dat ze onvoldoende worden betrokken of gehoord bij grote projecten in Bergen.

Nieuw hoofdstuk

Maar nu moet er vooruit worden gekeken vonden veel raadsleden. "We slaan vanavond een bladzijde om en ik ben al een tijdje bezig in het nieuwe hoofdstuk", vertelde Marcel Halff van D66. "De gemeenteraad is op de goede weg en de neuzen staan dezelfde kant op", vond Tanny Glas van KiesLokaal.

En ook wethouder Arend Jan van den Beld sprak over de laatste bladzijde van een hoofdstuk. Hij is deze zomer al begonnen met het opzetten van een participatiebeleid voor en door inwoners van Bergen. Meer dan honderd mensen heeft hij erover gesproken. Het uiteindelijke resultaat gaat hij tijdens een speciale avond voorleggen aan de inwoners die er nog hun zegje over mogen doen. "Vanwege het coronavirus kunnen we maar dertig mensen uitnodigen maar we zoeken naar een goede balans."

Ook wil Van den Beld werk maken van participatie voor jongeren en laagopgeleiden die niet zo makkelijk de weg naar de gemeente weten te vinden. "We hebben met z'n alleen de mond vol over de volgende generatie en hoe die hier gaat wonen maar dan moeten we ze wel betrekken bij het beleid. Die moeten een stem hebben."

Belangrijke stap

Mareike Naumann, woordvoerder van de initiatiefnemers van het manifest spreekt over een 'belangrijke stap'. "Naar aanleiding van ons manifest zijn twee amendementen aangenomen met concrete opdrachten aan het college om met de inhoud van het manifest aan de slag te gaan. Hier zijn we blij mee want dat is echt hard nodig wil de gemeente het vertrouwen van inwoners terug winnen. Het zal moeten blijken."

Ook Fred Mathot, een van de ondertekenaars van het manifest, is voorzichtig positief. Toch houdt hij nog wel een slag om de arm. "Het zijn allemaal mooie woorden maar we moeten het eerst maar eens zien. Inwoners wordt meer inspraak beloofd maar daar is tot nog toe niet veel van terecht gekomen. Vanaf morgen moet er een ander briesje waaien bij de gemeente."